Eczacıbaşı VitrA finalde !

Vestel Venus Sultanlar Ligi Playoff Yarı Final ikinci maçında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, final etabına yükseldi. Çekişmeli rallilere sahne olan birinci seti Meliha İsmailoğlu'nun etkili ataklarıyla Eczacıbaşı VitrA, 25-23 önde bitirirken, ikinci sette Tijana Boskovic'in de oyuna ağırlığını koymasıyla ev sahibi ekip rakibine yine şans tanımadı (25-18). Derbinin son setinde de oyundan düşmeyen turuncu-beyazlılar müthiş bir çekişmeye sahne olan seti 30-28 kazanarak Fenerbahçe’ye set vermedi ve seriyi 2-0'a getirerek finale yükseldi.

Boskovic yıldızlaştı

Karşılaşmanın en skorer ismi 18 sayıyla genç yıldız Boskovic olurken, kaptan Jordan Larson ve Büşra Kılıçlı aldıkları 11'er sayıyla takımlarının galibiyetinde önemli rol oynadı. Maç sonu galibiyeti taraftarlarla birlikte kutlayan ekip, Güldeniz Önal'ın da doğum gününü sahada kutladı. Eczacıbaşı VitrA'nın finaldeki rakibi Vakıfbank – Galatasaray eşleşmesinin galibi olacak ve final programı önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu

Hakemler: Erdal Akıncı, Seçkin Yener.

Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra, Boskovic, Meliha, Beyza, Ognjenovic, Simge (L), Hande.

Fenerbahçe: Natalia, Eda, Çağla, Rahimova, Dicle, Jerkov, Merve (L), Tomkom, Melis, Polen, Damla, Bahar.

Setler: 3-0 (25-23,25-18,30-28)

Süre: 95 dakika (30,29,36)