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  1. 01 Mayıs 2017 22:56

Fenerbahçe CEV Şampiyonlar Ligi biletini kaptı

Voleybolda Efeler Ligi play-off turu üçüncülük serisinde Fenerbahçe, Ziraat Bankası'nı 3-0 yenerek durumu 2-1'e getirdi ve sezonu üçüncü tamamladı.

Fenerbahçe CEV Şampiyonlar Ligi biletini kaptı
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Fenerbahçe, bu sonuçla 2017-2018 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazandı. Sezonu dördüncü bitiren Ziraat Bankası ise önümüzdeki sezon CEV Kupası'nda yer alacak.

FENERBAHÇE: 3-0 :ZİRAAT BANKASI
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Cihat Fırıncıoğlu, Recep Karakoç

FENERBAHÇE: Sket, Sabit Karaağaç, Metin Toy, Quesque, Pajenk, Selçuk Keskin (Alperay Demirciler, Mehmet Özbek, Ogulcan Yatgın)

ZİRAAT BANKASI: Koray Şahin, Van Dijk, Savani, Lee, Ulaş Kıyak, Burak Güngör (Volkan Döne, Vefa Yılmaz, Rauwerding)

SETLER: 25-22, 25-21, 25-22

SÜRE: 108 dakika (36, 34, 38)

fenerbahçe , voleybol