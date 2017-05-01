Fenerbahçe CEV Şampiyonlar Ligi biletini kaptı

Fenerbahçe, bu sonuçla 2017-2018 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazandı. Sezonu dördüncü bitiren Ziraat Bankası ise önümüzdeki sezon CEV Kupası'nda yer alacak.
FENERBAHÇE: 3-0 :ZİRAAT BANKASI
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Cihat Fırıncıoğlu, Recep Karakoç
FENERBAHÇE: Sket, Sabit Karaağaç, Metin Toy, Quesque, Pajenk, Selçuk Keskin (Alperay Demirciler, Mehmet Özbek, Ogulcan Yatgın)
ZİRAAT BANKASI: Koray Şahin, Van Dijk, Savani, Lee, Ulaş Kıyak, Burak Güngör (Volkan Döne, Vefa Yılmaz, Rauwerding)
SETLER: 25-22, 25-21, 25-22
SÜRE: 108 dakika (36, 34, 38)