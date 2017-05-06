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  4. 06 Mayıs 2017 09:25

Fenerbahçe protokolü Yakın Doğu maçında yerini alacak

Fenerbahçe Kulübü, Yakın Doğu Üniversitesi'nin ilk aldığı karardan vazgeçtiğini, Sarı-lacivertli yöneticiler ile taraftarların salona alınacağını bildirdi.

Fenerbahçe protokolü Yakın Doğu maçında yerini alacak
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Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak maçlarda sarı-lacivertli yöneticilere ve taraftarlara yerayrılmamasıyla ilgi gösterdikleri tepki mesajından sonra, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübünün, sarı-lacivertlilere yazı gönderdiği belirtildi.

Yakın Doğu Üniversitesinin gönderdiği yazı şöyle;

"7 ve 9 Mayıs tarihlerinde oynanacak Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi ilk iki maçında bugün yapılan güvenlik toplantısı kararları neticesinde Türkiye Basketbol Federasyonunun yönergelerinde olduğu gibi protokol ilk sırada 1, toplam 10 kişilik davetiye yönetim kurulunuza ayrılacak. Ayrıca salon kapasitesinin yüze 10'u olan 85 kişilik yerin biletleri de seyirciniz için satışa çıkacaktır."

Fenerbahçe , Yakın Doğu Üniversitesi