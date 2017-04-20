Filede finalistler belli oluyor

Voleybol Efeler Ligi'nde play-off yarı finali, yarın yapılacak 3. ve son maçlarla tamamlanacak. Müsabakalarda galip gelecek takımlar finale yükselecek.



Play-off yarı final eşleşmelerinde, serilerinde 1-1'lik eşitlik bulunan Halkbank ile Ziraat Bankası ve Fenerbahçe ile Arkas Spor, finale yükselme mücadelesi verecek.



Ziraat Bankası'na ilk maçta 3-2 mağlup olan, 2. müsabakada 3-0 galip gelerek seride durumu 1-1 yapan Halkbank, saat 19.00'da TVF Başkent Voleybol Salonu'nda, sahaya ev sahibi olarak çıkacak.



Fenerbahçe ise sahasındaki ilk maçta 3-1 mağlup olduğu, deplasmanda 3-2 galip gelerek 1-1 eşitliği yakaladığı Arkas Spor'la, saat 18.00'de Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.