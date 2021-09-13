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Filenin Efeleri, son 16 turunda kaybetti

Filenin Efeleri, son 16 turunda kaybetti

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Filenin Efeleri çeyrek final bileti için son 16 turunda Sırbistan'a karşı mücadele verdi. Filenin Efeleri, son 16 turunda Sırbistan'a setlerde 3-2 kaybetti ve Avrupa Voleybol Şampiyonası'na veda etti.

Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselen Türkiye, Sırbistan'a karşı çeyrek final mücadelesi verdi. Filenin Efeleri, son 16 turunda Sırbistan'a setlerde 3-2 kaybetti ve Avrupa Voleybol Şampiyonası'na veda etti.

İLK SET SONUCU / SIRBİSTAN 25-18 TÜRKİYE

İKİNCİ SET SONUCU / SIRBİSTAN 22-25 TÜRKİYE

ÜÇÜNCÜ SET SONUCU / SIRBİSTAN 22-25 TÜRKİYE

DÖRDÜNCÜ SET SONUCU / SIRBİSTAN 25-23 TÜRKİYE

KARAR SETİ: SIRBİSTAN 15-12 TÜRKİYE

MAÇIN EN SKORER OYUNCUSU ADİS LAGUMDZİJA OLDU

Maçın en skorer oyuncusu olan Adis Lagumdzija'nın ürettiği 20 sayı mağlubiyeti önleyemedi. Millilerde Yiğit Gülmezoğlu 16, Vahit Emre Savaş ise 11 sayı kaydetti. Sırbistan'da 18 sayı üreten Kovacevic ile 15 sayı bulan Ivovic, galibiyeti getiren isimler oldu.

 

Etiketler Filenin Efeleri
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