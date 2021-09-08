''Filenin Efeleri'' üst tura yükseldi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle bir üst tura yükseldi.

Finlandiya'nın Tampere kentinde oynanan C Grubu'ndaki 4 maçında 3 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan ve gruptan çıkmayı daha önce garantileyen 'Filenin Efeleri' ev sahibi ekiple karşılaştı.



Müsabaka karşılıklı sayılarla başlarken takımlar servisler dışında fazla hata yapmadı. 13-13'e kadar başa baş gelen maçta iyi savunma ve etkili hücum yapan Finlandiya karşısında varlık gösteremeyen milliler, seti 25-17 kaybederek 1-0 geri düştü.



İkinci sete de iyi başlayan taraf ev sahibi ekip oldu. Karşılaşmada 8-4 üstünlük kuran Finlandiya karşısında çabuk toparlanan ve 10-0'lık seri bulan ay-yıldızlı ekip, durumu 14-8'e getirdi. Etkili oyununu sürdüren A Milli Takım, seti 25-16 alarak skorda 1-1 beraberliği sağladı.