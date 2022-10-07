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Filenin Sultanları ABD'ye mağlup oldu

Filenin Sultanları ABD'ye mağlup oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası 2. tur 3. maçında ABD'ye 3-1 mağlup oldu.

 FIVB Dünya Şampiyonası'nda daha önce çeyrek finale yükselmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci tur F Grubu'ndaki üçüncü maçında ABD'ye 3-1 mağlup oldu.

Polonya'nın Lodz kentinde oynanan müsabakada her iki ülke de karşılıklı sayılar alırken, milliler, çekişmeli geçen birinci seti 25-22 mağlup tamamladı.

İkinci setin ilk dakikalarında Ebrar Karakurt ve Hande Baladın'ın sayılarıyla rakibine üstünlük kuran milli takım, blok sayıyla rakibine 25-21 üstünlük kurdu.

Üçüncü sette Ebrar Karakurt ve Eda Erdem Dündar sayılarıyla sette denge sağlamayı başaran milliler (13-13),
son bölümde rakibinin iyi servisleri karşısında zorlandı ve ABD seti 25-20 kazandı.

Dördüncü sette rakibinin blokları karşısında sayı bulmakta zorlanan milliler 14-8 geriye düştü. Saliha ile sayılar bulan milliler, Elif'in blok sayısıyla farkı bire (19-18) indirmesine rağmen son bölümde etkili olamadı ve bu seti 25-22 maçı da 3-1 kaybetti.

Milli takım grubundaki son maçında yarın TSİ 18.30'da Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

ABD: 3 - Türkiye: 1

Salon: Atlas Arena

Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Rene Karina Noemi (Arjantin)

ABD: Ogbugu, Robinson, Drews, Frantti, Washington, Cuttino (Poulter, Wilhite, Carlini, Hentz, Wong-Orantes)

Türkiye: Cansu Özbay, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz, Elif Şahin, Meryem Boz, İlkin Aydın, Meliha İsmailoğlu, Aylin Acar)

Setler: 25-22, 21-25, 25-20, 25-22

Etiketler Filenin Sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımı FIVB Dünya Şampiyonası ikinci tur F Grubu'ndaki üçüncü maçı
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