Filenin Sultanları ABD'ye yenilerek Dünya Şampiyonası'na veda etti

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde ABD'ye 3-0 yenildi. Bu sonuçla, ABD yarı finale yükseldi.

Polonya'nın Gliwice kentinde oynanan müsabakada, setin ilk başlarında 6 sayı geri düşen milliler, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Saliha Şahin'in sayılarıyla 10-10 eşitliği yakaladı. Milli takımın hücumlarına iyi savunma yapan ABD, Frantti, Drews ve Robinson'un sayılarıyla ilk seti 25-22 kazandı.

İkinci setin ilk dakikalarında iki ülke arasında denge hakim olurken, milli takım Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Hande Baladın ile sayılar buldu. Milli takıma, Drews, Washington, Ogbogu ve Frantti'nin sayılarıyla karşılık veren ABD, ikinci seti 25-15 kazandı.

Üçüncü sette de etkili oyununu sürdüren ve Frantti, Drews, Poulter ve Robinson ile sayılar bulan ABD, seti 25-20, maçı da 3-0 kazanarak yarı finale yükseldi. ABD'ye yenilen milliler, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'na veda etti.

Filenin Sultanları, turnuvada B Grubu'nu lider olarak tamamlamış ve son 16'ya yükselerek F Grubu'nda yer almıştı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda da Amerika Birleşik Devletleri'yle karşılaşmış rakibine 3-1 mağlup olmuştu.

Yarı final ve final maçları ne zaman?

FIVB Dünya Şampiyonası'nda yarı finaller 13 Ekim'de oynanacak. Organizasyon, 15 Ekim'de gerçekleştirilecek üçüncülük ve final müsabakalarıyla sona erecek.

ABD: 3 - Türkiye: 0

Salon: Gliwice Arena

Hakemler: Angela Grass (Brezilya), Rene Karina Noemi (Arjantin)

ABD: Poulter, Frantti, Ogbogu, Washington, Robinson, Drews (Hentz, Wong Orantes, Cuttino, Wilhite, Carlini, Tapp)

Türkiye: Cansu Özbay, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar (Simge Aköz, Aylin Acar, Elif Şahin, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu)

Setler: 25-22, 25-15, 25-20