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Filenin Sultanları çeyrek finalde

Filenin Sultanları çeyrek finalde

Tokyo 2020'deki 4'üncü maçında Arjantin'i deviren Filenin Sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımı Türkiye'nin adını çeyrek finale yazdırdı...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'deki dördüncü karşılaşmasında Arjantin ile mücadale etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Arjantin'i 3-0 yenerek, olimpiyatlarda ilk kez çeyrek finale yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubundaki 3’üncü maçında Amerika Birleşik Devletleri karşısında 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı.

Gruptaki 3. maçının ardından milli takım, 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve topladığı 4 puan ile 4’üncü sırada yer aldı.

 

 

Etiketler adasd
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