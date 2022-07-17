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Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde dörcüncü oldu

Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde dörcüncü oldu

Filenin Sultanları, Sırbistan'a 3-0 mağlup olarak Voleybol Milletler Ligi'ni dördüncü sırada tamamladı.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) 2022 Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları, şampiyonayı dördüncü tamamladı.

FIVB Milletler Ligi üçüncülük maçında Türkiye, Sırbistan ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliğinde yapılan maçta Türkiye rakibi Sırbistan’a 3-0 yenilerek FIVB Milletler Ligi'ni dünya dördüncüsü olarak tamamladı. Sırbistan ise Milletler Ligi'ni üçüncü bitirerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Setler: 25-27, 17-25, 24-26

Süre: 81 dakika (28, 23, 30)

Etiketler filenin sultanları milletler ligi
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