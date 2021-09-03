Filenin Sultanları yarı finalde elendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan’a 3-1 yenildi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'a 3-1 yenildi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan karşılaşmaya 3-0'lık seriyle başlayan Türkiye, ilk sette farkı 5 sayıya kadar (13-8) çıkardı. Boskovic'in etkili performansıyla 7-1'lik seri yakalayan Sırbistan karşısında 15-14 geriye düşen milliler, daha sonra toparlanarak 42 dakika süren ilk seti 34-32 aldı.

İkinci sete iyi başlayan taraf 4-0'lık seriyle Sırbistan oldu. Boskovic ile sayı üretmeye devam eden Sırbistan durumu 16-12 yapsa da milliler, 16-16'lık eşitliği yakalamasını bildi. Son bölüme 21-18 önde giren Türkiye, skor avantajını değerlendiremeyerek ikinci seti 28-26 kaybetti: 1-1

A Milli Takım, ilk bölümde istediği performansı sergileyemediği üçüncü sette, 5 sayı geriden gelerek 19-19'luk eşitliği yakalamasına rağmen yine sonunu getiremedi. Sırbistan, 25-23'lük skorla setlerde 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette üst üste hatalar yapan ve oyundan kopan milli takım, seti 25-13, karşılaşmayı da 3-1 kaybetti.

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇINA ÇIKACAĞIZ

Türkiye, Hollanda-İtalya maçının kaybedeniyle üçüncülük müsabakasında karşılaşacak.

"YENMEK DE VAR, YENİLMEK DE"

Takım kaptanımız Eda Erdem Dündar, "Bir hayalimiz vardı. Çok üzgünüz ama yapacak bir şey yok.Bizler tüm ülkeyi birleştirebiliyoruz, bunun için çok mutluyuz. Gururla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yenmek de var, yenilmek de. Bugün Sırbistan'ın günüydü, daha iyi oynadılar. Biz daha genç bir takımız, daha iyi olacağımıza inanıyoruz." dedi.

"ÇOK GENÇ BİR TAKIMIZ"

Takım koçumuz Giovanni Guidetti, "Elimize çok fazla şans geldi ama hala bu stres anlarıyla mücadele etmek için çok genç bir takımız. 3 harika set oynadık. Sırbistan, son yıllarda yalnızca 5-6 maç kaybetti ve bunun da bir sebebi olması gerekiyor. Ya Çin'e, ya Brezilya'ya ya da ABD'ye karşı kaybettiler. Nasıl oynayacaklarını biliyorlar.Turnuvanın en iyi takımına karşı kaybettik. Sadece finali onlara karşı oynamak yerine, yarı finalde onlarla karşılaştık. Yarın için enerji toplamamız zor olacak." açıklamasını yaptı.

BOSKOVIC MAÇA DAMGA VURDU

Sırbistan forması giyen Tijana Boskovic, ürettiği 37 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Son iki şampiyonayı kazanan Sırbistan, 2019'da Ankara'da oynanan final maçında Türkiye'yi 3-2 mağlup etmişti.

MAÇ DETAYLARI

Salon: Stark Arena

Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Alexey Pashkevich (Rusya)

Türkiye: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz, Buse Ünal, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu, İlkin Aydın)

Sırbistan: Busa, Mina Popovic, Boskovic, Milenkovic, Rasic, Ognjenovic (Silvija Popovic, Lazovic, Caric, Mirkovic)

Setler: 34-32, 26-28, 23-25, 13-25

Süre: 126 dakika (42, 34, 28, 22)