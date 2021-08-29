Filenin Sultanları'nda koronavirüs paniği

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 5'te 5 yapan Filenin Sultanları'ndan Meryem Boz'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 5'te 5 yaparak D Grubu'nda lider pozisyonda. Kadın millilerin bugünkü rakibi ise Çekya.

MERYEM BOZ, POZİTİF

Çekya maçı öncesi uluslararası haber siteleri, A Milli Voleybol Takımı oyuncusu Meryem Boz'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını yazdı. Boz'un pozitif çıkması sonrası tüm takıma ve teknik komiteye koronavirüs testleri yapıldı ve herkes negatif çıktı.

Boz'un pozitif çıkması nedeniyle Filenin Sultanları'nın, Bulgaristan'ın Filibe kentinde bulunan diğer takımlarla yemek ve antrenman sırasında temas etmemesi için ayrı alanda bulunuyorlar.

MELİHA İSMAİLOĞLU SAKATLANDI

Öte yandan Çekya maçı öncesi A Milli Takım hakkında değerlendirmelerde bulunan siteler, Meliha İsmailoğlu'nun da antrenmanda ayak bileğinin burkulduğunu yazdı. Maç öncesi yapılan antrenmanda ise İsmailoğlu'nun ayağında sorun olduğu görülürken, Boz ise antrenmanlara katılmadı.