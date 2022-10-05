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Filenin Sultanları'ndan Almanya’ya darbe

Filenin Sultanları'ndan Almanya’ya darbe

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur F Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'yı 3-0 yendi.

Polonya’nın Lodz kentinde oynanan müsabakaya iyi başlamayan milliler, maçın başlarında servis karşılamakta sorun yaşadı. Mücadelede beş sayıya kadar çıkan farkı, Hande Baladın ve Saliha Şahin’in etkili oyunuyla eriten milliler, ilk seti 25-21 kazandı.

İkinci sette de dört sayı geri düşmesine rağmen, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay ve Zehra Güneş’in sayılarıyla öne geçen milliler, ikinci seti 25-18 önde tamamladı.

Maç boyunca geriden gelmesini bilen milli takım, son sette de aynı durumu yaşamasına rağmen seti 25-21 ve maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Milliler 2. turdaki ikinci maçında yarın TSİ 18.30’da Kanada ile karşılaşacak.

Etiketler Filenin Sultanları Almanya voleybol maç sonucu
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