  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Voleybol
  4. Filenin Sultanları'ndan mest eden 30 Ağustos paylaşımı

Filenin Sultanları'ndan mest eden 30 Ağustos paylaşımı

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda destan yazan filenin sultanlarının 10. Yıl marşını söyledikleri anlara dair görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’ndaki başarısı ile tüm Türkiye’nin göğsünü kabartan filenin sultanları, 30 Ağustos’un 99. Yılında hep birlikte 10. Yıl Marşını söyledi.

Ebrar Karakurt’un paylaştığı görüntülerde, voleybolcularımızın coşkusu gözden kaçmadı.

Etiketler filenin sultanları voleybol Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Otomotiv devi Volkswagen'den radikal otomatik vites kararı
AK Partili başkandan yangına photoshoplu müdahale
Yazıklar olsun! İşte 30 Ağustos Zaferi'nden ''bihaber'' gazeteler
Erdoğan Bayraktar: ''Benim dosyamda ne varsa A’dan Z’ye kadar doğrudur''
Genelkurmay Atatürk'ün renkli fotoğraflarını yayınladı
Atatürk'ün arşivden çıkan fotoğrafları
Erdoğan nereye o da oraya... Erdoğan ile birlikte ülke ülke, kıta kıta dolaşmış
Pandemi krizi otomotivden sonra şimdi de motosikletleri vurdu
Erdoğan ile Gül'ün ''en son ne zaman'' görüştüğü ortaya çıktı
İşte Atatürk'ün kendi el yazısıyla kaleme aldığı vasiyeti