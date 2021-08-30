Filenin Sultanları'ndan mest eden 30 Ağustos paylaşımı
Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda destan yazan filenin sultanlarının 10. Yıl marşını söyledikleri anlara dair görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.
Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’ndaki başarısı ile tüm Türkiye’nin göğsünü kabartan filenin sultanları, 30 Ağustos’un 99. Yılında hep birlikte 10. Yıl Marşını söyledi.
Ebrar Karakurt’un paylaştığı görüntülerde, voleybolcularımızın coşkusu gözden kaçmadı.
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