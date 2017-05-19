Galatasaray transferini resmen açıkladı

Sarı kırmızılı kulüp transferi resmi sitesinden yaptığı açıklama ile duyururken, açıklamada şöyle denildi:

Galatasaray Bayan Voleybol Takımı, yeni sezonda takım menajerliği görevini üstlenecek Nihan Güneyligil'den boşalan libero mevkisini geçen sezonu Çanakkale Belediye'de tamamlayan 24 yaşındaki libero Buse Kayacan ile güçlendirdi.

1992 doğumlu Buse, voleybola 9 yaşında Yeşilyurt altyapısında başladı. Daha sonra Eczacıbaşı genç takımında forma giyen Buse, Karşıyaka ile 2010-11 sezonunda ilk profesyonel yılını geçirdi. 2011'de Eczacıbaşı takımına dönen Buse burada üç sezon geçirdikten sonra sırasıyla Nilüfer Belediye, Bursa BBSK ve Çanakkale Belediye formaları giydi.

2012'de Türkiye Şampiyonluğu ve Türkiye Kupası kazanan Buse Kayacan, 2011 ve 2012'de de Türkiye Süper Kupası kazandı. 2012'den beri milli takım forması da giyen milli libero 2015'te Avrupa Voleybol Ligi'nde finale çıkan kadronun bir parçası oldu.

Tüm kategorilerde 100’e yakın milli olan Buse Kayacan'a sarı kırmızı forma altında nice başarılar dileriz.