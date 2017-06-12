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  4. 12 Haziran 2017 18:40

Gizem Mısra Aşçı imzayı attı

Voleybolda Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Seramiksan, 19 yaşındaki genç pasör Gizem Mısra Aşçı ile sözleşme imzaladı.

Gizem Mısra Aşçı imzayı attı
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Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde üst sıraları zorlayacak bir takım kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Seramiksan, daha önce prensip anlaşmasına vardığı pasör Gizem Mısra Aşçı ile resmi sözleşme imzaladı. Eczacıbaşı VitrA altyapısından yetişen ve geçen sezon A takım kadrosuna dahil edilen 19 yaşında ve 1.78 metre boyundaki Gizem bugün Turgutlu’ya gelerek kendisini 1 yıllığına mavi beyazlı renklere bağlayan mukaveleye imza attı.

Kulüp Başkanı Bülent Erkul, Seramiksan’ın yeni sezondaki hedeflerini gerçekleştirmede Gizem’in önemli rol oynayacağına inandığını belirterek, “Yetenekli bir oyuncuyu kadromuza dahil ettiğimiz için mutluyuz” dedi. Seramiksan ailesinin bir üyesi olmaktan sevinç duyduğunu söyleyen genç pasör, “Hedeflerimiz büyük. Takım arkadaşlarımla birlikte hedefimize ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Güzel bir sezon bizi bekliyor” diye konuştu.

voleybol , gizem mısra aşçı