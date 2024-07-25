Harikasınız gençler... Genç milliler Balkan şampiyonu oldu
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nın beşinci ve son maçında karşılaştığı Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın beşinci ve son maçında Kuzey Makedonya’yı 3-0 yendi. Şampiyonayı 5'te 5 yaparak namağlup lider tamamlayan milli takım, Balkan şampiyonu oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milli takım, rakibini 25-9, 25-15, 25-15'lik setlerle mağlup etti.
Türkiye-Kuzey Makedonya maçının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
1. Türkiye: 15 puan
2. Sırbistan: 9 puan
3. Bulgaristan: 6 puan
4. Karadağ: 5 puan
5. Arnavutluk: 4 puan
6. Kuzey Makedonya: 0 puan
20 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası bugün oynanacak Karadağ-Bulgaristan ve Arnavutluk-Sırbistan karşılaşmalarının ardından yapılacak kupa ve madalya töreniyle tamamlanacak.
AA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol