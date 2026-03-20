  4. İtalyan devini deviren VakıfBank Avrupa’da yarı finalde!

İtalyan devini deviren VakıfBank Avrupa’da yarı finalde!

Avrupa'nın en büyüğü olmak için bir adım daha! 6 şampiyonlukla CEV Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımı olan VakıfBank, çeyrek final rövanşında Vero Volley Milano’yu nefes kesen bir maçın ardından 3-2 mağlup ederek adını Final-Four’a yazdırdı. Marina Markova ve Boskovic’in yıldızlaştığı gecede sarı-siyahlılar, İstanbul’da düzenlenecek dev organizasyonda yarı final biletini kaptı.

CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde temsilcimiz VakıfBank, İtalyan ekibi Vero Volley Milano’yu konuk etti. İlk maçı İtalya'da 3-2 kazanan sarı-siyahlılar, kendi evinde de aynı skorla galip gelerek adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Markova ve Boskovic Fırtınası

VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanan ve 121 dakika süren maratonda temsilcimiz, setlerde iki kez öne geçmesine rağmen rakibinin direncini ancak Tie-break setinde kırabildi. Karşılaşmaya damga vuran isim 23 sayıyla Marina Markova olurken, Tijana Boskovic 17, Chiaka Ogbogu 12 ve Zehra Güneş 10 sayıyla galibiyete dev katkı sağladı.

Final-Four İstanbul’da!

Bu sonuçla son 4 takım arasına kalan VakıfBank, İstanbul’un ev sahipliği yapacağı Final-Four organizasyonunda yer alacak. Sarı-siyahlıların yarı finaldeki rakibi ise voleybol dünyasının bir diğer devi Imoco Conegliano oldu.

Maç Sonucu: VakıfBank 3 - 2 Vero Volley Milano
Set Skorları: 25-22, 16-25, 25-16, 23-25, 15-12
Maç Süresi: 121 Dakika (25’, 24’, 24’, 29’, 19’)
Öne Çıkan İsim: Marina Markova (23 Sayı)
Yarı Final Rakibi: Imoco Conegliano

DHA

