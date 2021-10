Millî Voleybol Takımı oyuncularından çok konuşulacak açıklamalar

Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı oyuncuları Zehra Güneş, Hande Baladın ve Meryem Boz canlı yayına konuk oldu.

Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı oyuncuları Zehra Güneş, Hande Baladın ve Meryem Boz, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Zehra Güneş erkek arkadaş ile ilgili soruya cevap verirken stüdyoda güldüren anlar yaşandı.

ZEHRA GÜNEŞ: ÇOCUKLUĞUMUZUN HAYLLERİNİ YAŞADIK

Bu sezon benim omzum çıktı. Şansız bir sezondu. Bir ay korona pozitif kaldım. Pandemiden önceki olimpiyatları bilmiyoruz ama çok güzeldi. Çocukluğumuzun hayallerini yaşadık.

"CANLI YAYINDA BU SÖYENİR Mİ?"

Zehra Güneş'in 'Bizim Meryem abla ile aramızda 10 yaş var" sözlerine Meryem Boz "Canlı Yayında Bu Söylenir mi?" cevabını verdi. Stüdyoda uzun süre gülüşmeler yaşandı. Bunun üzerine Meryem Boz esprili şekilde "Çıkışta görüşürüz" dedi.

MAKYAJ İTİRAFI

Voleyboldaki hemen hemen her şeyi Giovanni Guidetti'den öğrendim. Uzun boyu dezavantaj olarak görmüyorum. Bana Zeze diyorlar. Zehra'nın kısaltışı olarak. Makyaj akıyor aslında. Çok fazla terlemiyoruz da aslında.

"ERKEK ARKADAŞ KULLANMIYORUM"

Daha öncesine Ronaldo'ya hayranlığını dile getiren Zehra Güneş, Erkek arkadaş konusunda "Erkek arkadaş kullanmıyorum, kariyer odaklıyım." ifadelerini kullandı.

"HANDE'YE BLOK YAPINCA ÜZÜLÜYORUM"

Hande Baladın ile karşı karşıya geldikleri maçlarla ilgili olarak Zehra, “Hande’ye blok yapınca üzülüyorum.” ifadelerini kullandı.

HANDE: BİR MAÇTA SAÇ MODELİMİ DEĞİŞTİRDİM, KAYBETTİK

Hande Baladın: Tecrübe büyük bir fark. Beş sene önce birlikte başladığımız da yaşımız daha küçüktü. Aldığımız sonuçlar değişti. Her sene daha iyisini yaptık. Takım olarak da birbirimize alışarak sahada da performansımız daha da gelişiyor diyebilirim. Her turnuvada bir şeyler kazandık. İlk başladığımızda aldığımız sonuçlar ile şu anki sonuçlar bir değil. Belki iki üç sene sonra daha çok başarı kazanacağız. Her maçta aynı saç modelini yapıyordum. Son maçta bir değiştireyim dedim, kaybettik.

"HEPİMİZİN GÖZÜNDEN ATEŞ ÇIKIYORDU"

Uzun boylu olunca kıyafet ve ayakkabı bulmak konusunda zorluk yaşıyorsun. Bana da Handan diyorlar. Neden öyle diyorlar hiçbir fikrim yok. Polonya maçı çok kritikti. Ama ortam çok güzeldi. Ortaya geldiğimizde hepimizin gözünden ateş çıkıyordu sanki. Her seferinde 'nefes alıyoruz' deyip gittik.

HANDE BALADIN: BEŞİKTAŞ'I DESTEKLİYORUM

Candaş Tolga Işık: 'Futbolla aranız nasıl? Hangi takımı tutuyorsunuz?'

Hande Baladın: "Beşiktaş'ı destekliyorum."

Meryem Boz: "Şehrimin takımı Eskişehirspor'u tutuyorum."

Zehra Güneş: "Öyle destekliyorum ben de."

MERYEM BOZ: OLİMPİYATTAN ÖNCE YÜRÜYEMİYORDUM

Olimpiyat elemelerinden önce sakatlandım. Yürüyemiyordum. Fizyoterapistimiz beni bir haftada yürüttü ve o yırtıkla oynadım. Sağlığım el verdiği müddetçe oynamak istiyorum. Her zaman kazanma odaklıyım. Kaybetmeyi sevmiyorum. Hedefim sağlıklı bir şekilde oynamaya devam etmek.

BOZ:'MARIO GİBİ SIÇRIYORSUN' DEDİLER

Voleybola başladığımda çok inceydim. Smaç adımlamasını öğrenmeden önce ben olduğum yerde dikey sıçrama yapıyordum. dikey sıçramam bayağı iyiydi. Sonra bunu gören arkadaşlarım "Mario gibi sıçrıyorsun" dediler. Aslında çocukluktan da geliyor bu lakap. Çok alıştım buna.

BOZ: TEK UNUTAMADIĞIMIZ AN KORE MAÇIDIR

Herkes mütevazı ve elinden geldiğince uğraşıyor. İçtensiniz ve bu durumda biraz kolej havasını oluşturuyor. Herkes çok saygılı. Ortamımız çok güzel. Çok kötü kaybettiğimiz maçtan sonra da aynı otobüse biniyorsun, herkes üzgün. Ama yine de birbirimize moral verebiliyoruz. Destek oluyoruz hepimiz birbirimize. Şu an tek unutamadığımız an Kore maçıdır ve bence uzunca bir zaman da unutamayacağız gibi görünüyor.