Rekorların takımı Eczacıbaşı VitrA

Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı, 1966 yılında Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün bir parçası olarak kurulan profesyonel voleybol takımı olarak liglerde mücadele ediyor. Günümüzde Eczacıbaşı SK’nın mücadelesini devam ettirdiği tek branş olması da başarıyı ayrıca tetikliyor.

Türkiye'de kırılması çok zor bir rekora imza attı

Kulüp, Türkiye Bayanlar Voleybol Şampiyonası da dahil olmak üzere, toplamda 28 kez Sultanlar Ligi’nde şampiyon oldu. Bunun yanı sıra, 8 kez de Kupa Voley’i müzesine götürmeyi başardı. 1973’ten 1989 yılına kadar üst üste 17 kez şampiyon olarak bu alanda erişilmesi zor bir rekora imza attı ve rekor halen kırılamadı.Kulübün müzesinde ayrıca; 2 Voleybol Bayanlar Süper Kupası, 3 Süper Kupa ve 6 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Kupası bulunmakta.

Eczacıbaşı, Avrupa'nın da en büyüğü

Eczacıbaşı VitrA, Avrupa kupalarında da oldukça başarılı bir geçmişe sahip. Avrupa arenasındaki ilk şampiyonluğunu 1999 yılında Kupa Galipleri Kupası’nı kazanarak elde eden kulüp, kazandığı bu kupayla Avrupa’da kupa kaldıran ilk Türk voleybol takımı olma unvanını da elde etti. Kulübün müzesinde ayrıca; 2 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonluğu ve 1 Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunmakta.

Eczacıbaşı VitrA'nın Avrupa karnesi

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Şampiyonluk (2): 2015 ve 2016 yılları

Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonlar Ligi: Şampiyonluk (1): 2015; ikincilik (1): 1980 ve üçüncülük (1): 2000

CEV Kupa Galipleri Kupası: Şampiyonluk (1): 1999 ve üçüncülük (1): 2005

CEV Kupası: İkincilik (1): 1993