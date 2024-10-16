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Şampiyonlar Kupası'nın sahibi belli oldu

Şampiyonlar Kupası'nın sahibi belli oldu
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Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Eczacıbaşı Dynavit'i setlerde 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Geçen sezonun Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe Medicana ile 2024 AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Eczacıbaşı Dynavit, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Müsabakanın ilk seti dengeli geçerken, sarı-lacivertliler 25-23'lük skorla 1-0 öne geçti. Turuncu-beyazlılar ikinci sete etkili başlarken, sette skor üstünlüğünü korudu. Fenerbahçe'nin son bölümde başarılı hücumları olsa da Eczacıbaşı ikinci seti 25-22 galip tamamladı. Üçüncü sette özellikle Melissa Vargas'ın etkili smaçlarıyla sayılar bulan sarı-lacivertliler, seti de kazanarak maçta ikinci kez öne geçti. Karşılaşmanın dördüncü setinde parkeden galip ayrılan 25-21'lik skorla Fenerbahçe oldu ve setlerde durumu 3-1'e getirerek 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda şampiyonluğunu ilan etti.

Öte yandan karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Erdal Karamercan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkanlarından Mehmet Ali Aydınlar ve iş insanı Sadettin Saran tribünden takip etti.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Eczacıbaşı Dynavit'i setlerde 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

SARI MELEKLER İKİ FİNALİ KAZANMIŞTI

Geçtiğimiz sezon ligde ve Kupa Voley'de mutlu sona ulaşan sarı lacivertliler, her iki şampiyonluğun finalinde Eczacıbaşı Dynavit ile mücadele etmişti.

Vodafone Sultanlar Ligi final etabı serisinde Eczacıbaşı Dynavit’e 3-2’lik üstünlük kuran Sarı Melekler, AXA Sigorta Kupa Voley finalinde de rakibini 3-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etmişti.

Etiketler voleybol şampiyonlar kupası Fenerbahçe
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