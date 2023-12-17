Tarihi finalde kazanan Eczacıbaşı!

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Türk finalinde Vakıfbank'ı 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı, dünya şampiyonu oldu.

Çin'de düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde VakıfBank ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi.

Türk finalinde ilk seti VakıfBank 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti. Ardından üst üste iki seti de 25-23 kazanan Eczacıbaşı Dynavit durumu 2-1'e getirdi.

Dördüncü seti 25-23 kazanan VakıfBank durumu tekrardan eşitledi ve maçı Tie Break'e götürdü.

Tie Break'i 15-9 önde bitiren Eczacıbaşı, 3. kez Dünya şampiyonu oldu.

Eczacıbaşı'nda Hande Baladın 2 blok, 1 ace ve 20 sayı ile mücadeleyi tamamlarken, Tijana Boskovic ise 1 blok, 2 ace ve 28 sayı ile sahada yer aldı.

Bakan Bak'tan tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Çin'de düzenlenen, tarihte ilk kez iki Türk takımının karşılaştığı FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde kupayı kazanan Eczacıbaşı Dynavit ile dünya ikincisi olan VakıfBank'ı tebrik etti.

Bakan Bak tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında, kadın voleybolunda dünyanın en iyi takımının belirlendiği FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda iki Türk Takımının final mücadelesini izlemenin gururunu ülke olarak yaşadık. Öncelikle iki güzide kulübümüz Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank'ı elde ettikleri tarihi başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Çin'de düzenlenen, iki Türk takımının ilk kez FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda birbirine rakip olduğu 'Türk Finali'nde kupayı kazanan Eczacıbaşı Dynavit'i kutluyorum. Şampiyonluk kupasını 3. kez ülkemize getirerek göğsümüzü kabartan Eczacıbaşı Dynavit'in başarılarının devamını diliyorum. Turnuvada daha önce 4 şampiyonluğu bulunan ve gümüş madalya kazanan VakıfBank'a da mücadelesi için teşekkürlerimi sunuyorum. 2023 yılı boyunca dünya voleybol tarihine damga vuran voleybol camiamızın tüm paydaşlarını kutluyor, başarıların artarak devam etmesini diliyorum."

DHA