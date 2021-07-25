  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Voleybol
  4. TRT'den İzmir Marşı'na sansür

TRT'den İzmir Marşı'na sansür

TRT'den İzmir Marşı'na sansür

Tokyo Olimpiyatları'nda son olimpiyat şampiyonu Çin karşısında 3-0'lık zaferle ayrılan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın galibiyeti İzmir Marşı ile kutlanırken, TRT Spor'un bu anlarda apar topar yayını kesmesi tepki çekti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, son olimpiyat şampiyonu Çin’i 3-0 mağlup etti. Galibiyetin ardından Tokyo’da İzmir Marşı çalındığı anlarda TRT Spor yayını kesti.

İşte Tokyo’daki İzmir Marşı’nın çaldığı o anlar:

 

Tele1

Etiketler A Milli Kadın Voleybol Takımı olimpiyatlar izmir marşı trt spor trt
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Herkesin merak ettiği soru: Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?
24 saatin koronavirüs vaka sayısında korkutan artış
Tatilcilerin dönüş çilesi: Birçok ilde trafik durma noktasına geldi
Antalya'da hortum dehşeti! Çok sayıda yaralı var
Kapıkule'ye gurbetçi akını... Sınır kapısı kuş bakışı görüntülendi
Hırsızın talebi iş yeri sahibini isyan ettirdi!
Gülşen sahne kıyafetiyle yine olay oldu
İstanbul sahilinde meydan kavgası: Hiçbir şey onları durduramadı
İlayda Akdoğan ''Kilo almışsın'' eleştirilerine yanıt verdi
Güne düşüşle başladı: İşte altın fiyatlarında son durum