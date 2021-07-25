TRT'den İzmir Marşı'na sansür
Tokyo Olimpiyatları'nda son olimpiyat şampiyonu Çin karşısında 3-0'lık zaferle ayrılan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın galibiyeti İzmir Marşı ile kutlanırken, TRT Spor'un bu anlarda apar topar yayını kesmesi tepki çekti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, son olimpiyat şampiyonu Çin’i 3-0 mağlup etti. Galibiyetin ardından Tokyo’da İzmir Marşı çalındığı anlarda TRT Spor yayını kesti.
İşte Tokyo’daki İzmir Marşı’nın çaldığı o anlar:
Tele1
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