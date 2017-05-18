Voleybolda rakiplerimiz belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bulgaristan'ın başkenti Sofya ile Samokov kentinde 21-29 Temmuz'da düzenlenecek şampiyonaya katılacak milli takımın rakipleri belirlendi.

Sofya'daki kura çekiminde milli takım, Rusya, Çek Cumhuriyeti, Belçika, Belarus ve Romanya ile 2. Grup'ta yer aldı. 1. Grup'ta ise ev sahibi Bulgaristan, Finlandiya, İtalya, Hollanda, Yunanistan ve Danimarka birbiriyle karşılaşacak.

Gruplarını ilk iki sırada bitirecek takımlar, yarı finalde çapraz olarak eşleşecek. Gruplarını üç ve dördüncü sırada bitirecek takımlar ise sıralama karşılaşmaları oynayacak.

Grup karşılaşmaları Samokov'daki 2500 seyirci kapasiteli Arena Samokov'da, sıralama, yarı final, üçüncülük-dördüncülük maçları ve final ise Sofya'da 1500 seyirci kapasiteli Hristo Botev Spor Salonu'nda yapılacak.

Türkiye'nin maç takvimi şöyle:

21 Temmuz Cuma:

20.00 Rusya - Türkiye

22 Temmuz Cumartesi:

20.00 Türkiye - Belçika

23 Temmuz Pazar:

20.00 Romanya - Türkiye

25 Temmuz Salı:

20.00 Çek Cumhuriyeti - Türkiye

26 Temmuz Çarşamba:

20.00 Türkiye - Belarus