Yeni sezonda Tivibu Spor, Avrupa’nın sevilen liglerini ekrana taşıyor

Türk Telekom’un TV platformu Tivibu, yeni sezona dopdolu içeriklerle merhaba diyor. Avrupa’nın sevilen futbol liglerini izleyicilerle buluşturan Tivibu Spor, Hollanda ve Portekiz liglerinin öne çıkan karşılaşmalarını futbolseverlerin beğenisine sunuyor. Tivibu Süper ve Tivibu Spor paketine sahip kullanıcılar Tivibu Spor kanalları üzerinden sezon boyunca bu heyecana ortak oluyor.

Yeni sezonda birbirinden özel spor müsabakaları Türk Telekom’un televizyon platformu Tivibu ekranında izleyicilerle buluşuyor. “Portekiz Süper Ligi- Liga Portugal” ve “Hollanda 1. Futbol Ligi- Eredivisie” 2025-2026 sezonu boyunca Tivibu Spor’da naklen yayınlanıyor. Yeni sezon bugün başlıyor Portekiz Ligi’nin favori takımlarından Sporting CP sezon açılışını Casa Pia deplasmanında yapıyor. Yeni sezonun ilk maçı olan Casa Pia- Sporting CP karşılaşması, 8 Ağustos Cuma günü 22:15’te Tivibu Spor 1 ekranlarında canlı yayınlanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda rakibi olan Hollanda ekibi Feyenoord ise 9 Ağustos Cumartesi günü 19:45’te NAC Breda’yı ağırlıyor. Mücadele Tivibu Spor 1’de ekrana gelecek. 10 Ağustos Pazar günü saat 15:30’da başlayacak Ajax – Telstar karşılaşması ise yine Tivibu Spor 1’de futbol tutkunlarıyla buluşuyor. Yeni sezonda Avrupa’nın sevilen ligleri Tivibu Spor ve Tivibu’da yer alan spor kanallarında ekranlara gelmeye devam edecek.