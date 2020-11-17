Yeni tedbirler açıklandı: Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak

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Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.
TÜM SPOR MÜSABAKALARI SEYİRCİSİZ OYNANACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, spor müsabakalarının seyircisiz oynanmaya devam edileceğini açıkladı. Erdoğan,“Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edecek.” dedi.
HALI SAHALAR KAPATILIYOR...
Erdoğan, "Halı sahaların faaliyetlerine ara verilicek, sigara içme yasağı sürecek." ifadelerini kullandı.
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