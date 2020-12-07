Yılmaz Vural’dan müjdeli haber geldi Kaynak Yeniçağ: Korona virüs tedavisi

Korona virüs tedavisine evde devam edilirken durumunun ağırlaşması üzerine 24 Kasım'da hastaneye kaldırılan ve birkaç gün sonra yoğun bakıma alınan teknik direktör Yılmaz Vural, servis odasına alındı. Gazeteci Uğur Dündar, Twitter hesabından Vural'ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeyi, "Müjdeler olsun... Türk futbolunun en sevilen isimlerinden, değerli dostum Yılmaz Vural Hoca, az önce yoğun bakımdan çıkarılıp odasına alındı. Büyük geçmiş olsun" sözleriyle duyurdu.

'DURUMU İYİYE GİDİYOR'

Yaklaşık 10 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren tecrübeli teknik direktörün durumunun iyiye gittiği bildirilmişti. Vural'ın dün entübasyon işlemi sona ermişti.