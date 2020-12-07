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  3. 07 Aralık 2020 13:26

Yılmaz Vural’dan müjdeli haber geldi Kaynak Yeniçağ: Korona virüs tedavisi

Korona virüse yakalanan teknik direktör Yılmaz Vural, evde devam eden tedavi sürecinde, sağlık durumunun kötüye gitmesi ile hastaneye kaldırılmıştı. Son olarak, yoğun bakıma alınan Vural'ın sağlık durumunun iyiye gittiği ve servis odasına alındığı açıklandı.

Yılmaz Vural’dan müjdeli haber geldi Kaynak Yeniçağ: Korona virüs tedavisi
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Korona virüs tedavisine evde devam edilirken durumunun ağırlaşması üzerine 24 Kasım'da hastaneye kaldırılan ve birkaç gün sonra yoğun bakıma alınan teknik direktör Yılmaz Vural, servis odasına alındı. Gazeteci Uğur Dündar, Twitter hesabından Vural'ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeyi, "Müjdeler olsun... Türk futbolunun en sevilen isimlerinden, değerli dostum Yılmaz Vural Hoca, az önce yoğun bakımdan çıkarılıp odasına alındı. Büyük geçmiş olsun" sözleriyle duyurdu. 

'DURUMU İYİYE GİDİYOR'

Yaklaşık 10 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren tecrübeli teknik direktörün durumunun iyiye gittiği bildirilmişti. Vural'ın dün entübasyon işlemi sona ermişti.

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