Yunanistan'da Beşiktaş maçında büyük skandal... Çirkin pankarta tepkiler çığ oldu

Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup'ın 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı Panionios'u 114-74 mağlup ederken, maç sırasında Yunanistan ekibi Panionios'un Beşiktaş'a yönelik küfür ve hakaret içeren pankartı büyük tepki çekti.

Eurocup B Grubu 18. ve son hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Panionios'u 114-74'lük skorla mağlup etti.

Ancak maça 40 sayılık farkla birlikte Yunanistan ekibinin açtığı skandal pankart damgasını vurdu.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), tarafından Panionios-Beşiktaş maçında tribünde açılan pankarta ilgili, "Türk milletini, ülkemizin milli ve manevi değerlerini hedef alan provokatif pankartı en güçlü şekilde kınıyoruz" açıklaması yapılarak EuroCup yönetimini gerekli önlemleri almaları için davette bulundu.

Pankart skandalıyla ilgili Beşiktaş kulübünden de bir açıklama yapıldı.

TBF'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı’nın, EuroCup organizasyonu kapsamında Yunanistan’da Panionios Athens ile oynadığı karşılaşmada tribünlerde açılan; Türk milletini, ülkemizin milli ve manevi değerlerini hedef alan provokatif pankartı en güçlü şekilde kınıyoruz. Sporun evrensel değerlerine, fair-play anlayışına ve uluslararası müsabakaların taşıması gereken saygı ortamına açıkça aykırı olan bu tür eylemler, yalnızca kulüplerimizi değil; Türk sporunu, ülkemizin itibarını ve ortak insani değerleri hedef almaktadır. Hiçbir spor organizasyonu; nefret söylemine, ayrımcılığa ve milli değerlere yönelik hakaretlere zemin oluşturamaz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, sporun birleştirici gücünü zedeleyen bu kabul edilemez tutumun karşısında durduğumuzu açıkça ifade ediyor; bu olayın tüm yönleriyle incelenmesi, sorumluların tespit edilmesi ve gerekli yaptırımların kararlılıkla uygulanması gerektiğini vurguluyoruz. Bu vesileyle, söz konusu karşılaşmanın organizasyonundan sorumlu olan EuroCup ve EuroLeague'i; tribün güvenliği, organizasyon standartları ve disiplin uygulamaları konusunda sorumluluk almaya, benzer olayların tekrar yaşanmaması adına gerekli önlemleri gecikmeksizin hayata geçirmeye davet ediyoruz.

Türkiye Basketbol Federasyonu, Türk kulüplerinin ve Türk sporunun uluslararası platformlarda maruz kaldığı her türlü ayrımcı, provokatif ve saygısız tutumun karşısında durmaya; sürecin takipçisi olmaya devam edecektir."

Beşiktaş'tan yapılan açıklama da şöyle oldu:

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımımızın BKT EuroCup’ta Yunanistan temsilcisi Panionios Athens ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada; kulübümüzü, taraftarlarımızı, Türk Polis Teşkilatı’nı ve milli-manevi değerlerimizi hedef alan alçakça ve provokatif pankartı en ağır şekilde kınıyor ve lanetliyoruz. Bu çirkin saldırı yalnızca Beşiktaş’a değil, Türk milletinin onuruna, tarihine ve kutsallarına yönelmiş açık bir nefret eylemidir. Hiçbir spor organizasyonu, hiçbir platform; düşmanlığı, ırkçılığı ve milli değerlerimize yönelik hakareti meşrulaştıramaz. Sporun birleştirici ruhunu kirleten bu ahlaksız ve hadsiz tavrı asla kabul etmiyoruz. Beşiktaş JK olarak; bu provokasyonun sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması ve benzer rezaletlerin tekrar yaşanmaması adına EuroLeague yönetimi nezdinde tüm hukuki ve idari girişimlerimizi kararlılıkla başlatmış bulunuyoruz. Beşiktaş JK