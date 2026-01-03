15 yaş altına sosyal medya ve oyun platformu yasağı başlıyor: Ayrıntılar belli oldu

AK Parti iktidarının geçen sene gündeme getirdiği sosyal medyaya yaş sınırı düzenlemesi bu ay sonu itibariyle başlıyor. Sosyal medyada yeni dönemin ayrıntıları belli oldu...

Bazı Avrupa ülkelerinde uygulanmaya başlanan 15 yaş altındaki çocuklara internet düzenlemesi Türkiye’ye de devreye giriyor.

Ocak ayı sonu itibariyle başlaması beklenen düzenleme ile birlikte 15 yaş altındaki çocuklar sosyal medya ve oyun platformlarına kimlik doğrulaması olmadan giremeyecek.

Millet Haber Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın kendisine anlattığı düzenlemenin ayrıntılarını TV100 ekranlarında şu ifadelerle anlattı;

Avustralya’da, 16 yaş altı çocukların sosyal medya ve oyun sitelerine girişi için yasal düzenleme yapıldı. Danimarka Başbakanı, oyun siteleri ve sosyal medyaya yönelik düzenleme çağrısı yaparak, “Artık yeter! Çocuklarımızı sömürmekten vazgeçin” diyerek tepki gösterdi.

İnternette pedofili ve LGBT içerikli sitelere erişim, çocukların ahlakını olumsuz etkiliyor. 13 yaşındaki bir çocuk, internette 55 yaşındaki biriyle konuşup oyun oynayabiliyor; karşısındaki kişinin yaşını bilmiyor.

15 yaş altındaki çocuklar, sosyal medya ve oyun platformlarına kimlik doğrulaması olmadan giremeyecek. Sosyal medya mecraları ve oyun platformları devlet tarafından denetlenecek. Çocukların ticari bir meta olarak kullanılmasına artık izin verilmeyecek.

Çocuklar internet nedeniyle derslerinden uzaklaşıyor, bunalım ve strese giriyor. Çocuklar internette birer ticari kazanç aracı olarak kullanılıyor.

Roblox’un Türkiye’de temsilcisi yoktu, yasak gündeme gelince temsilcilik açtı. Roblox’un 9,5 milyon abonesi vardı ve çocukların zihinsel gelişimini olumsuz etkiliyordu. Bu nedenle oyun ve sosyal medya platformlarına sıkı denetim getirildi.

18 yaşından önce oy kullanılamıyor, ehliyet alınamıyor; buna rağmen 12–13 yaşındaki çocuklar sosyal medya ve oyun platformlarına girebiliyor. Bu platformlarda kimlikler gizli, çocuklar zararlı ve yozlaştırıcı akımlara yönlendiriliyor. Sosyal medya ve oyunlar çocukların ders çalışmasını engelliyor ve sömürülmelerine yol açıyor. Devlet, çocukları korumak için gerekli tüm müdahaleleri yapmak zorunda.”