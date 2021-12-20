''2027 yılında yaşıyorum'' diyen zaman yolcusu herkesi şaşırttı

TikTok’ta ‘unicosobreviviente’ isimli hesabı kullanan ve 2027 yılında yaşadığını söyleyen zaman yolcusu olduğunu söyleyen kullanıcının paylaşımalrı sosyal medyada olay oldu.

Tarih boyunca zaman yolculuğu ve geleceğe duyulan merak insanoğlunun üzerine araştırma yaptığı konuların başında geliyor. Insanlar gelecekte başlarına gelecek durumlara ilişkin önceden bilgi sahibi olmak istiyor. Sosyal medyada özellikle zamanda yolculuk yaptığını ifade eden pek çok hesap bulunuyor. Dünya genelinde büyük bir izler kitlesi bulunan ‘unicosobreviviente’ adlı sosyal medya hesabı, 2027 yılında kıyamet nedeniyle tüm insanlığın öldüğünü ve dünyada tek başına kaldığını iddia etmişti. Sosyal medya fenomeni son paylaşımında ise 2027 yılında ilk defa Ay ile karşılaştığını, çünkü Dünya'dan Ay'ın gözükmediğini ifade etti.

2027 yılından geldiğini iddia eden zaman yolcusu dünyada tek başına olduğunu söyledi! “Kıyamet herkesi öldürdü”

“AY’I İLK DEFA GÖRÜYORUM”

Sosyal medya fenomeni gökyüzünü çektiği bir videoyu kendi hesabından paylaştı. Takipçilerine seslenen zaman yolcusu 2027 yılında Ay'ı ilk defa gördüğünü belirterek, Ay'ın artık Dünya üzerinden gözükmediğini dile getirdi. Söz konusu video, kısa süre içerisinde binlerce yorum ve izlenme aldı.