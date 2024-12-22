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280 milyon yıllık fosil türünün en eski örneği bulundu

280 milyon yıllık fosil türünün en eski örneği bulundu
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İspanya’nın Mallorca Adası’nda 280 milyon yıllık gorgonopsiyen fosili bulundu. 280 milyon yıllık fosil türünün en eski örneği olarak tarihe geçti.

İspanya’nın Mallorca Adası’nda bulunan 280 milyon yıllık gorgonopsiyen fosilinin, bilinen en eski gorgonopsiyen fosillerinden 10 milyon yıl daha eski olduğu açıklandı.

İspanya’daki kazılarda ortaya çıkan fosilin, karasal ekosistemlerin hakim olduğu dönemde, memelilerin atalarının uzak akrabaları olan bu hayvanların nasıl evrimleştiğine dair yeni bilgiler sunması bekleniyor.

İspanya’nın Mallorca Adası’nda 280 milyon yıllık gorgonopsiyen fosili bulundu. 280 milyon yıllık fosil türünün en eski örneği olarak tarihe geçti.

Bilim insanları, yeni keşfedilen fosilin 270-280 milyon yıllık olduğunu ve türünün en eskisi olduğunu tespit etti.

Kafatası uzunluğu yaklaşık 18 santimetre olan hayvanın, orta boy bir köpek büyüklüğünde olduğu tahmin ediliyor.

DHA

Etiketler ispanya Mallorca 280 milyonluk fosil fosil
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