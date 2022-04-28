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30 Nisan'da gökyüzüne bakmayı unutmayın! 4 saat sürecek

30 Nisan'da gökyüzüne bakmayı unutmayın! 4 saat sürecek

2022 yılının ilk güneş tutulması 30 Nisan'da gerçekleşecek ve yaklaşık 4 saat sürecek.

Bu yılın ilk güneş tutulması, 30 Nisan'da evrensel saatle (UTC) 18.45'te gerçekleşecek.

Forbes'in haberine göre, parçalı güneş tutulması 20.41'de yüzde 54'lük maksimum kararmaya ulaşacak.

Antarktika ve Güney Amerika'da izlenebilecek 2022'nin ilk güneş tutulması yaklaşık 4 saat sürecek.

Çoğunlukla Şili'nin batı kıyısında görülecek parçalı güneş tutulması sırasında, gün batarken nadir görülen "boynuzlu güneş" görüntüsü oluşacak.

16 MAYIS'TA KANLI AY

Parçalı güneş tutulmasının ardından 16 Mayıs'ta "Kanlı Ay" olarak da bilinen tam ay tutulması gerçekleşecek.

Bir sonraki parçalı güneş tutulması ise 25 Ekim'de meydana gelecek.

AA

Etiketler güneş tutulması
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