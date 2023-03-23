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3D yazıcıyla üretilen ilk roket uzaya fırlatıldı

3D yazıcıyla üretilen ilk roket uzaya fırlatıldı
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Dünyanın ilk 3 boyutlu yazıcıda üretilen uzay aracının fırlatma görevi başarıyla tamamlandı. Ancak roket, yörüngeye ulaşamadı.

Yüzde 85'i 3 boyutlu yazıcıda yapılan roketin fırlatılma anı, havacılık ve uzay girişimi Relativity Space tarafından yapılan canlı yayınlandı. Yayın esnasında Roket'in, Dünya yörüngesine doğru ilerlerken ikinci aşama ayrılması sırasında bir "anormallik" yaşadığı görüldü. 

AFP'nin haberine göre, ikinci aşamasında anormallik yaşayan roketin, alçak Dünya yörüngesine ulaşamadı.

Relativity'ye göre, Terran 1 alçak Dünya yörüngesine ulaşmış olsaydı, metan yakıtı kullanan ve ilk denemesinde bunu başaran özel sektör destekli ilk araç olacaktı.

ABD'nin Florida eyaletinde fırlatılan Terran 1 ismindeki roketin başarılı fırlatması, üçüncü denemede gerçekleşti. İlk deneme, 8 Mart'ta itici yakıt sıcaklığı sorunları nedeniyle son dakikada ertelenmişti. 11 Mart'taki ikinci deneme ise yakıt basıncı sorunları nedeniyle iptal edilmişti. 

Relativity Space şirketine göre, 33 metre uzunluğundaki ve 2 metre çapındaki roket 60 günde inşa edildi. 

Şirket yeni hedefini, yüzde 95 oranında 3 boyutlu baskı ile roket üretmek olarak açıkladı. 

Etiketler Relativity Space 3d print 3 boyutlu 3 boyutlu yazıcı roket yörünge uzay
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