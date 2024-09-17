  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. 5 kişiye mezar olmuştu: Titan denizaltısının enkaz görüntüsü paylaşıldı

5 kişiye mezar olmuştu: Titan denizaltısının enkaz görüntüsü paylaşıldı

5 kişiye mezar olmuştu: Titan denizaltısının enkaz görüntüsü paylaşıldı
Güncelleme:

Geçtiğimiz yıl Titanic’e yapılan bir dalış sırasında parçalanarak 5 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Titan denizaltısının enkazı, ilk kez ABD Sahil Güvenliği tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Haziran 2023'te yaşanan felakette, denizaltıda bulunan beş kişi hayatını kaybetmişti. Dünya çapında büyük yankı uyandıran arama kurtarma çalışmaları sırasında, Titan denizaltısının enkazı Titanic'in birkaç yüz metre ilerisinde bulunmuştu.

Paylaşılan görüntülerde, denizaltının parçalanmış kuyruk bölümü Kuzey Atlantik Okyanusu'nun bulanık zemininde yatarken görülüyor.

Kuyruk kısmı, ana gövdeden tamamen ayrılmış ve çevresinde gemiye ait diğer parçalar dağılmış durumda.

ABD Sahil Güvenlik, 22 Haziran 2023'te uzaktan kumandalı bir araçla yapılan incelemeler sonucunda denizaltının ani bir basınç çökmesi (implozon) geçirdiğini doğrulayan "kesin kanıtlar" bulduğunu açıkladı.

Bu felaket, denizaltının içe doğru aniden çökmesine neden olmuştu.

5 kişiye mezar olmuştu: Titan denizaltısının enkaz görüntüsü paylaşıldı - Resim : 1

Hayatını kaybedenler

Hayatını kaybedenler arasında Titan denizaltısının operatörü OceanGate'in kurucusu ve CEO'su Stockton Rush, iş adamı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleman Dawood, maceraperest Hamish Harding ve Fransız dalgıç Paul-Henri Nargeolet bulunuyordu.

Araştırma ekibi, enkazda bulunan kalıntıların DNA analizleriyle kaybolan beş kişiye ait olduğunu doğruladı.

Ayrıca, duruşmada Titan'ın kaybolmadan sadece altı saniye önce gönderdiği son mesaj ortaya çıkarıldı.

Mesajda denizaltının ağırlıklarından ikisini bıraktığı ve yüzeye çıkmaya çalıştığı anlaşılıyor. Ancak bu mesajdan saniyeler sonra denizaltı ile iletişim tamamen kesilmiş.

Araştırmalar devam ediyor

Duruşmanın, kazanın öncesine dair olayları, mürettebatın sorumluluklarını, mekanik ve yapısal sistemleri, acil durum yanıtlarını ve denizaltı sektöründeki düzenlemeleri inceleyeceği bildirildi.

Araştırma komisyonu başkanı Jason Neubauer, duruşmanın asıl amacının kazanın arka planındaki gerçekleri ortaya çıkarmak olduğunu belirterek, ayrıca bir ihmal ya da suç tespit edilmesi durumunda Adalet Bakanlığı'na rapor sunulacağını ifade etti.

TRT Haber'de yer alan bilgiye göre Titan faciasıyla ilgili duruşmalar 27 Eylül’e kadar devam edecek.

Etiketler titan titan denizaltıs görüntüler
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dilan Çıtak Tatlıses uçakta kavga etti; THY kara listeye aldı Dilan Çıtak Tatlıses uçakta kavga etti; THY kara listeye aldı Şarkıcı Simge'ye sahnede çirkin saldırı Şarkıcı Simge'ye sahnede çirkin saldırı Yeni bir koronavirüs varyantı yayılmaya başladı Yeni bir koronavirüs varyantı yayılmaya başladı Motokuryeden peş peşe 2 taciz: Sokakta yürüyen genç anneye taciz kamerada Motokuryeden peş peşe 2 taciz: Sokakta yürüyen genç anneye taciz kamerada Mehmet Ali Erbil'in sevgilisinden cinsellik itirafı Mehmet Ali Erbil'in sevgilisinden cinsellik itirafı Narin cinayetinde ''aile meclisi'' iddiası Narin cinayetinde ''aile meclisi'' iddiası Narin cinayetinde şoke eden ifade: Yenge katil zanlısının adını ağzından kaçırdı Narin cinayetinde şoke eden ifade: Yenge katil zanlısının adını ağzından kaçırdı Narin'in yengesinin ifadesi ortaya çıktı Narin'in yengesinin ifadesi ortaya çıktı Müge Anlı'da anne cinayeti itirafı: Annesini öldürdüğünü ağzından kaçırdı Müge Anlı'da anne cinayeti itirafı: Annesini öldürdüğünü ağzından kaçırdı Bu da Türkiye'nin inek rezidansı: Tüm apartmanda sadece inekler yaşıyor Bu da Türkiye'nin inek rezidansı: Tüm apartmanda sadece inekler yaşıyor
Maliye'den kiracılara tebligat yağmuru: Posta kutunuzu kontrol edin Maliye'den kiracılara tebligat yağmuru: Posta kutunuzu kontrol edin İşte Türkiye'de 1 milyon TL sınırındaki 0 km otomobiller İşte Türkiye'de 1 milyon TL sınırındaki 0 km otomobiller Narin soruşturmasında ''ifadesi samimi'' bulunan yenge serbest Narin soruşturmasında ''ifadesi samimi'' bulunan yenge serbest Tarihi camide ibretlik görüntüler: Her köşesinden ''zombiler'' çıkıyor Tarihi camide ibretlik görüntüler: Her köşesinden ''zombiler'' çıkıyor CHP lideri Özel'in seçim vaadi: ''Maaşlardan değil, masraflardan bir 0 atacağız'' CHP lideri Özel'in seçim vaadi: ''Maaşlardan değil, masraflardan bir 0 atacağız'' Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu GSM Operatörlerinden tarifelere yüzde 400 zam GSM Operatörlerinden tarifelere yüzde 400 zam SGK Uzmanı Karakaş'tan 2025'te emekli olacaklara kötü haber SGK Uzmanı Karakaş'tan 2025'te emekli olacaklara kötü haber Kulislere bomba gibi düşen İmamoğlu iddiası: ''Cezası yakında açıklanacak'' Kulislere bomba gibi düşen İmamoğlu iddiası: ''Cezası yakında açıklanacak'' Minik Narin'in nasıl öldürüldüğü de katil zanlısı da belli oldu Minik Narin'in nasıl öldürüldüğü de katil zanlısı da belli oldu