700 yıl önce yaşayan insanları canlandırdılar

İskoçya’daki bilim insanları günümüzden 700 yıl önce yaşayan güzel bir kadın ile bir din insanını dijital bir şekilde 3 boyutlu olarak canlandırdı.

Bilim insanları, her ikisi de İskoçya’daki bir kitap festivalinde katılımcılara Ortaçağ hakkında konuşacak olan 14. yüzyıldan kalma “güzel” bir kadının ve yarık damaklı bir din adamını 3 boyutlu bir şekilde dijital olarak canlandırdı. Ntv’de yer alan habere göre, 20’li yaşlarında ölen ve deniz kabuklarından bir yatağa yerleştirilen kimliği belirsiz kadın, 1950’lerde Dumfries ve Galloway’deki Whithorn Priory sahasındaki inşaat çalışmaları sırasında bulundu.

Bradford Üniversitesi’nden uzmanlar, yüz rekonstrüksiyonu ve bilgisayar teknolojisini kullanarak, Wigtown Kitap Festivali’nde bir etkinlikte hikayesini anlatacak olan kadının gerçekçi bir animasyonunu oluşturdu.

SES KAYITLARI EKLENDİ

İskoçya Ulusal Müzeleri, Dr. Adrian Evans tarafından yönetilen çalışma kapsamında, 3D tarama için üç Orta Çağ insanının kafataslarını ödünç verdi. Daha sonra dijital olarak yeniden yapılandırıldılar ve onları hayata geçirmek için ses kayıtları eklendi.

Antropolog ve adli tıp uzmanı Dr. Christopher Rynn, kadının kafatasının şimdiye kadar gördüğü en simetrik baş yapısına sahip olduğunu ve bu nedenle zamanında çok güzel bir yüze sahip olduğunu düşündüğünü söyledi.

Bununla birlikte Rynn, kadının 1200’lü yıllarda yılında taş bir tabut içinde Whithorn piskoposu olan Piskopos Walter’ın mezarının yanına gömüldüğünün belirtti. Bilim insanı Bu durumun kadının yüksek bir statüye sahip olduğunu gösterdiği aktardı. çok genç olmasına rağmen yüksek statü. Yarık damaklı bir adamın üçüncü iskeleti de yakınlardaki bir tabutta bulundu.

“YÜZYILLAR ÖNCESİNDEN ÜÇ KİŞİYLE KONUŞABİLME ŞANSI”

Konuya ilişkin yorum yapan uzman Julia Muir Watt, “Yüzyıllar öncesinden üç kişiyle konuşabilme şansı, tarihimizi ve atalarımızı anlamamıza yardımcı olacak olağanüstü bir yol. Orta Çağ’daki insanların gerçekte kim oldukları, günlük yaşamlar ve inançlarıyla böylelikle mükemmel bir şekilde ilişki kurabiliriz” dedi.