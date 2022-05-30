8 haftada 1 trilyon! Kripto para piyasasında çöküş sürüyor

Kripto para piyasalarında düşüş sürüyor. 8 haftada 1 trilyon dolardan fazla kayıp oluştu.

Kripto para piyasası bir zamanlar rağbet görüyordu. Yatırımcıların yüzünü güldürüyordu. Ancak şimdi yeşil olan tablo kızardı. Yatırımcılar kara kara düşünmeye başladı. Bu düşüsün fitilini ise Bitcoin ateşledi. Bitcoin’deki çöküş alt coinleri de tetikledi. Ethereum son 2 aydır düşüşte. Luna ise sıfırlandı. Kripto para piyasaları türbülansa girdi.

Uzmanlar bu düşüşün trendi bir süre daha devam edeceğini söylüyor. O halde yatırımcılar ne yapmalı?