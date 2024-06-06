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ABD'de hava taksiye yeşil ışık

ABD'de hava taksiye yeşil ışık
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Elektrikli hava aracı Archer Aviation, Federal Havacılık İdaresi'nden hava taksi hizmeti sunabilmek için gerekli izni aldı.

ABD merkezli havacılık şirketi Archer Aviation, hava taksi için bir adımı daha geçmeyi başardı. 

Dikey kalkış ve iniş yapabilen araçlar geliştiren Archer Aviation, Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) Part 135 sertifikası aldı.

Bu sertifika ile şirketin, elektrikli dikey kalkış ve iniş aracıyla (eVTOL) ticari hizmet başlatmasının önü açılmış oldu. 

Archer Aviation’ın Midnight modeli, kısa süre önce FAA’nın nihai uçuşa elverişlilik kriterlerini tamamlamıştı. 

Midnight, elektrik gücüyle 241 km/sa hızla yaklaşık 160 kilometre boyunca dört yolcu taşıyabiliyor. Şirketin asıl hedefi 90 dakikalık araba yolculuklarını 10 ila 20 dakikalık uçuşlarla indirmek.

Archer, United Airlines'la 1 milyar dolarlık anlaşma yaparken, otomotiv devi Stellantis ile de eVTOL aracınının seri üretim için bir anlaşması bulunuyor. 

Etiketler abd hava taksi Archer Aviation
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