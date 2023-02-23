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ABD'nin ardından AB de TikTok'u yasakladı

ABD'nin ardından AB de TikTok'u yasakladı
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ABD'nin resmi hizmet için kullanılan cihazlarda TikTok kullanımını yasaklamasının ardından AB Komisyonu da, çalışanlarına özel ve kurumsal telefonlarından uygulamayı kaldırmaları talimatını verdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, çalışanlarına sosyal medya uygulaması TikTok kullanımını güvenlik endişeleri nedeniyle yasakladı.

Bu çerçevede, sabah saatlerinde bütün komisyon çalışanlarına uygulamayı, işle ilgili herhangi bir uygulama yüklü olan kişisel veya kurumsal cihazlarından kaldırmaları talimatı verildi.

Yakın zamanda diğer AB kurumları olan AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun da benzer adımlar atması bekleniyor.

ABD DE YASAKLAMIŞTI

Çinli teknoloji firmasına ait olan TikTok, bazı ülkelerde ulusal güvenlik endişesine yol açıyor.

ABD'de de resmi hizmet için kullanılan cihazlarda TikTok kullanımı yasaklanmıştı.

 

Etiketler abd amerika avrupa birliği tiktok yasak tiktok yasağı
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