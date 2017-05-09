ABD'nin sır gibi sakladığı uzay aracı görüntülendi

İnsansız uzay aracı, 718 günün ardından dünyaya indi. Sır araç, resmi açıklamaya göre yörüngedeki bazı deneylerde yer aldı ancak ABD'nin X-37B ile yeni bir silah geliştirdiği veya dünyayı dinlediği ileri sürülüyor.

ABD, en gizli projelerinden X-37B'nin görüntülerini ilk kez paylaştı.

Görüntülerde, insansız uzay aracı Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Üssü’ne inerken görülüyor. Sır araç, daha önce yalnızca amatör bir kamera tarafından kayda alınmıştı.

Bugüne kadar hakkında hiçbir resmi açıklama bulunmayan X-37B, uzayda 718 gün geçirdi. Resmi açıklamaya göre, iki yılı aşkın sürede araç yörüngede bazı deneylerde yer aldı.

İnsansız uzay aracını ABD Hava Kuvvetleri kullanıyor, Boeing firması geliştirdi. ABD'nin yeni bir silah geliştirdiği yönünde haberlere konu olan X-37B'nin casusluk için kullanıldığı da savunuluyor.

Uzunluğu dokuz metre olan araç, güneş panelleri ve lityum-iyon bataryalarından gelen elektrikle ilerliyor. 900 kilometre yüksekliğe çıkabilen araç, uzaya Atlas V roketleriyle fırlatılıyor ve yeryüzüne bir uçak gibi iniyor.

Paylaşılan resmi görüntüler, X-37B'nin piste inişiyle başlıyor.