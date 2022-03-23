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Açıklama geldi: Instagram ve Facebook çöktü mü?

Açıklama geldi: Instagram ve Facebook çöktü mü?

Global kaynaklı sorunlar nedeniyle Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanırken Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan açıklama geldi.

Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Instagram ve Facebook hizmetlerinde global kaynaklı sorunların yaşandığını bildirdi.

GLOBAL KAYNAKLI SORUN YAŞANIYOR
Bakan Yardımcı Sayan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Instagram ve Facebook hizmetlerinde global kaynaklı sorunlar yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir."

Etiketler instagram facebook çöktü mü açıklama
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