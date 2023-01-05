Acun Ilıcalı'ya büyük tepki! Exxen'den büyük zam

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu çevrimiçi dizi ve film platformu Exxen, abonelik hizmetlerine zam yaptı.

Exxen'den kullanıcılarına gönderilen e-postada, "Değerli üyemiz, Türkiye'nin Dijital Platformu Exxen olarak içeriklerimizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da artırmak için abonelik fiyatlarımızı 5 Ocak 2023 tarihinden itibaren güncelliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Webtekno'nun haberine göre, alınan kararla Exxen, Türkiye'de Netflix'ten daha pahalı bir platform haline geldi. Netflix'in reklamsız başlangıç paketi 45,99 TL iken aynı özelliklere sahip paketin Exxen'deki fiyatı, an itibarıyla 58,50 TL'ye kadar çıktı.

Yeni fiyatlar şöyle:

EXXEN FİYATLARI - 2023

Reklamlı Yıllık Paket: Aylık 41,90 TL (Toplam: 502,80 TL)

Reklamlı Aylık Paket: 49,90 TL

Reklamsız Yıllık Paket: Aylık 58,50 TL (Toplam: 702 TL)

Reklamsız Aylık Paket: 69,90 TL

EXXENSPOR FİYATLARI - 2023

Reklamlı Sezonluk Paket: Aylık 102,90 TL (Toplam: 1.234,80 TL)

Reklamlı Aylık Paket: Aylık 129,90 TL

Reklamsız Sezonluk Paket: Aylık 119,50 TL (Toplam: 1.434 TL)

Reklamsız Aylık Paket: 149,90 TL