Akıllı Telefon Kamera Lensi Ne İşe Yarar?

Artık akıllı telefon seçerken çok sayıda kişi kamera lensi özelliklerini de değerlendiriyor. Hangi markanın hangi telefon modelini seçtiğinize bağlı olarak telefon kamera lensi donanımı da değişebilir.

Mobil fotoğrafçılığını geliştirmek isteyenler ise en iyi özellikleri sunan akıllı telefonları tercih etmeye özen gösteriyor. Günümüzde telefonlarda en sık kullanılan lensler geniş, ultra geniş, makro lensler ile telefoto lenslerdir. Ancak eklenebilir lensler de olduğunu unutmamak gerekir ve bu sayede kameranın daha geniş açıyı göstermesi de mümkün olur.

Takılabilir Akıllı Telefon Lensi Nedir?

Takılabilir özellikte telefon lensleri telefonda mevcut olan kameranın çekebileceği görüntüyü değiştirebilir. Daha yakından ya da daha geniş açıdan görüntü almasını sağlayabilir. Kısacası takılabilir kamera lensleri mobil aksesuarlardan biridir ve gün geçtikçe daha fazla ilgi gördüğünü de söyleyebiliriz. Tak çıkar özellikte olmaları ise pratik kullanım beklentisini karşılar, dilediğiniz zaman kamera telefon orijinali gibi görüntü verebilir. Bazı lensler telefon kılıflarıyla birlikte takılabiliyor. Bu sayede kullanımı da daha kolay oluyor.

Doğa ve Manzara Fotoğrafları İçin Geniş Açılı Lensler

Geniş açılı lensler akıllı telefon kamera lensi çeşitleri arasında en çok ilgi görenlerden biridir. Bu lensler aslında en iyi kamera lensi olarak da lanse ediliyor ve pek çok telefon modelinde ana lens olarak bulunuyor. Ancak telefona takılan lens olarak geniş açılı bir lense yönelmeniz durumunda fotoğrafın görüş açısının alanını da büyütebilirsiniz. Böylece bir çekim yaparken daha geniş bir alanı kadraja sığdırmak için geriye doğru gitmeniz gerekmez. Doğa ve manzara çekimleri yapanlar için ideal bir üründür.

Sanatsal Fotoğraflar için Balık Gözü Lensler

Balık gözü lens ne işe yarar sorusunun yanıtını bilenler seçimini bu yönde yapabiliyor. Ultra geniş görüş açısı sunar ve kısa odak uzaklığına sahip olması da önem taşır. Balıkgözü cep telefonu mercek çeşitlerinin çekim açısının 230 dereceye kadar çıkabildiğini aktaralım. Yakındaki objelerin büyük, uzaktaki objelerin ise küçük göründüğü bir çekim seçeneği sunarlar. Küresel bir görüntü vermeleri nedeniyle fotoğraf çerçevesine yakın alanlar hafif bulanık olabilir. Özetlemek gerekirse balıkgözü cep telefonu kamera lensleri diğerlerinden çok daha farklı bir yapıdadır ve sıra dışı fotoğraflar çekmek isteyenler için idealdir.

Video Çekimi için Anamorfik Lensler

Orijinal telefon lensi ile çekilen fotoğraflar sinematik olamaz. Ancak anamorfik lensleri tercih etmeniz durumunda sinematik videolar çekebilirsiniz. Bu lensler 16:9 formatında değil ultra geniş ekran 21:9 en boy oranında fotoğraf ve video çekimi yapmanızı sağlar. Sinematik çekimler yapmak isteyenler için en iyi telefon lensleri olduğunu da ekleyelim. Vlog ya da kısa film çekmek isteyenler için ideal bir seçenektir. Sadece sosyal medyada paylaşmak için etkileyici kısa videolar çekmek isteyenler de rotasını bu lens modellerine çevirebiliyor.

Yakın Çekim için Makro Lensler

Özellikle takılabilir telefon kamera lensi ne işe yarar sorusunun yanıtını merak edenlerin makro lense daha fazla ilgi gösterdiğini söyleyebiliriz. Akıllı telefon kullanıcıları arasında en popüler olan lenslerden biridir. Yakın çekim yapmak isteyenler için en ideal cep telefonu kamera lensi modelidir. Herhangi bir objenin ayrıntılarına yoğunlaşmak için bu lens modelleri kullanılabilir. 2 cm’ye kadar yakın olan bir nesneye odaklanmayı sağladığını da eklemek gerekir. Klipsli olan makro lensler ise çıplak gözle göremeyeceğiniz kadar net ve yakın çekimler yapmanıza olanak tanır. Bu özel takılabilir akıllı telefon lenslerini daha yakından incelemek için Fotokolik internet sitesine uğrayın. Fiyatlar oldukça makul ve farklı cep telefonu modellerine uygun lensleri kolayca bulabilirsiniz.