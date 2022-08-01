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Albert Einstein ''imkansız'' demişti; Türk bilim insanı Mete Atatüre başardı

Albert Einstein ''imkansız'' demişti; Türk bilim insanı Mete Atatüre başardı

Tüm zamanların en iyi fizikçilerinden biri olarak kabul edilen Albert Einstein'in ''imkansız'' dediği ''ışık seviyesinin gürültü ölçümünü'' başarıyla gerçekleştiren Prof. Dr. Mete Atatüre, İngiltere’nin en prestijli ödülü Thomas Young ödülü ve madalyasına layık görüldü.

Cambiridge Üniversitesi'nde, kuantum fiziği üzerine çalışan genç Türk bilim İnsanı Prof. Dr. Mete Atatüre, Einstein'ın ve diğer bilim insanlarının ölçülmesi imkânsız olarak kabul ettiği “ışık seviyesinin gürültü ölçümünü " başarıyla yaparak adını tarihe yazdırdı. Atatüre, çalışmasıyla İngiltere’nin en prestijli ödülü Thomas Young ödülü ve madalyasına layık görüldü.

"Işığı sıkıştırma" olarak adlandırılan yöntemle ölçümü uygulayan Prof. Dr. Mete Atatüre, bunu yaparken atomdan tam 100 kat daha küçük bir süper atom elde etti.

PROF. DR. METE ATATÜRE KİMDİR?

1975 Kayseri doğumlu olan Mete Atatüre,1992’de üniversite sınavında ilk 500’e girme başarısı gösterdi.  Bilkent Üniversitesi Fizik bölümünü bitiren Atatüre, İngiltere Institute of Physics’de kuantum fiziği üzerine doktora yaptı. Cambridge Üniversitesi’nde çalışmaya başlayan Atatüre, ünlü fizikçi Stephan Hawking'le aynı üniversitesinin aynı bölümünde görev yaptı. İngiltere’nin en prestijli ödülü Thomas Young ödülü ve madalyası ile ödüllendirilen Prof. Dr. Atatüre, ölçülemez denen ışık seviyesinin gürültü ölçümünü yaptığı için bu ödüle layık görüldü.

DHA

Etiketler einstein ışık seviyesinin gürültü ölçümü
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