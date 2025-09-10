  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Apple, bazı iPhone modellerini satıştan kaldırdı

Apple, bazı iPhone modellerini satıştan kaldırdı

Apple, bazı iPhone modellerini satıştan kaldırdı
Güncelleme:

Merakla beklenen iPhone 17 serisini tanıtan Apple, bazı eski model iPhone'ları satıştan kaldırdı.

Apple, geleneksel Eylül lansmanında yeni iPhone 17 serisini tanıtırken, bazı eski modelleri satıştan çekme stratejisini bu yıl da sürdürdü.

Şirket, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinin artık resmi satış kanallarında bulunmayacağını duyurdu. Bu cihazları satın almak isteyen kullanıcıların, bundan sonra yalnızca yetkili satıcılar ve diğer perakende kanalları üzerinden temin edebileceği belirtildi.

Apple’ın her yeni seri sonrası uyguladığı bu strateji, ürün gamını sadeleştirme ve tüketicileri yeni modellere yönlendirme hamlesi olarak değerlendiriliyor.

iPhone 17 resmen tanıtıldı; işte iPhone 17 Türkiye fiyatlarıiPhone 17 resmen tanıtıldı; işte iPhone 17 Türkiye fiyatlarıTeknoloji

 

text-ad
Etiketler apple iphone iphone 17
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yerli ve milli jetimiz HÜRJET'ten beklenen haber geldi: Onaylar tamam! Yerli ve milli jetimiz HÜRJET'ten beklenen haber geldi: Onaylar tamam! Bazı illerimizde yağışlar beklenirken, Türkiye'nin geri kalanına yaz geri geliyor! Bazı illerimizde yağışlar beklenirken, Türkiye'nin geri kalanına yaz geri geliyor! Alkollü sürücünün çarptığı yayanın mucizevi kurtuluşu kamerada Alkollü sürücünün çarptığı yayanın mucizevi kurtuluşu kamerada Kuyumcularda altın alım satımında yeni dönem başladı Kuyumcularda altın alım satımında yeni dönem başladı ABD Kongresi'nde yayınlanan UFO görüntüleri olay oldu ABD Kongresi'nde yayınlanan UFO görüntüleri olay oldu Adana'da akılalmaz olay! Restoranda iş görüşmesi kanlı bitti Adana'da akılalmaz olay! Restoranda iş görüşmesi kanlı bitti İstanbul'da 20 yaşındaki genç kadın rezidansta ölü bulundu İstanbul'da 20 yaşındaki genç kadın rezidansta ölü bulundu 1700’lü yıllara ait bu keşif, Osmanlı ile ilgili hiç bilinmeyen bir detayı ortaya çıkardı! 1700’lü yıllara ait bu keşif, Osmanlı ile ilgili hiç bilinmeyen bir detayı ortaya çıkardı! Fenerbahçe'de başkan adaylarından Sadettin Saran tarih vererek resti çekti Fenerbahçe'de başkan adaylarından Sadettin Saran tarih vererek resti çekti Yabancı uyruklu psikopat eşini sokak ortasında bayıltana kadar dövdü! Yabancı uyruklu psikopat eşini sokak ortasında bayıltana kadar dövdü!
MHP cephesinden sürpriz Ali Koç çıkışı MHP cephesinden sürpriz Ali Koç çıkışı Anne ve küçük kızı evlerinde ölü bulundu; vücutlarındaki izler şoke etti! Anne ve küçük kızı evlerinde ölü bulundu; vücutlarındaki izler şoke etti! İsrail'in hedef aldığı Hamas heyetini Türkiye'nin uyarısı kurtardı İsrail'in hedef aldığı Hamas heyetini Türkiye'nin uyarısı kurtardı Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu fragmanı yayınlandı; bu ayrıntı izleyicinin kafasını karıştırdı Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu fragmanı yayınlandı; bu ayrıntı izleyicinin kafasını karıştırdı Apple yeni oyuncağı iPhone 17'yi tanıttı; Türkiye fiyatları olay oldu! Apple yeni oyuncağı iPhone 17'yi tanıttı; Türkiye fiyatları olay oldu! Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi referandumundaki mühürsüz oy ve pusulalar için iptal davası! Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi referandumundaki mühürsüz oy ve pusulalar için iptal davası! Ankara'daki vahşette korkunç detay: ''Babam tuttu dedem bıçakladı'' Ankara'daki vahşette korkunç detay: ''Babam tuttu dedem bıçakladı'' Memurların yeni talebi belli oldu: 6 kat zam ve yıllık enflasyon zammı istediler! Memurların yeni talebi belli oldu: 6 kat zam ve yıllık enflasyon zammı istediler! Bahar'ın Dora'sı Yasemin Kay Allen termal havuzdaki cesur paylaşımlarıyla olay oldu Bahar'ın Dora'sı Yasemin Kay Allen termal havuzdaki cesur paylaşımlarıyla olay oldu Zafer Partisi lideri Özdağ'dan Gürsel Tekin ile ilgili çok konuşulacak sözler Zafer Partisi lideri Özdağ'dan Gürsel Tekin ile ilgili çok konuşulacak sözler