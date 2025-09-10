Apple, bazı iPhone modellerini satıştan kaldırdı

Merakla beklenen iPhone 17 serisini tanıtan Apple, bazı eski model iPhone'ları satıştan kaldırdı.

Apple, geleneksel Eylül lansmanında yeni iPhone 17 serisini tanıtırken, bazı eski modelleri satıştan çekme stratejisini bu yıl da sürdürdü.

Şirket, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinin artık resmi satış kanallarında bulunmayacağını duyurdu. Bu cihazları satın almak isteyen kullanıcıların, bundan sonra yalnızca yetkili satıcılar ve diğer perakende kanalları üzerinden temin edebileceği belirtildi.

Apple’ın her yeni seri sonrası uyguladığı bu strateji, ürün gamını sadeleştirme ve tüketicileri yeni modellere yönlendirme hamlesi olarak değerlendiriliyor.