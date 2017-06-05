Apple duyurdu ! İşte çıkacağı tarih...

Apple'ın her yıl düzenlediği geliştirici konferansı World Wide Developer Conference (WWDC), bu akşam Türkiye saati ile 20:00’da başladı. Yaklaşık 3 saat süren etkinlik sona erdi.

Apple yazılım geliştirici konferansı WWDC‘yi bu yıl 5-9 Haziran tarihleri arasında San Jose, California’da düzenliyor. TSİ 20:00’da başlayan ve yaklaşık olarak 3 saat süren etkinlikte, Apple’ın başta mobil olmak üzere tüm platformlarına ilişkin önemli güncellemelerin tanıtımı yapıldı.

AMAZON PRİME VİDEO APPLE TV

Amazon’un video uygulamasının Apple TV’ye geleceğine dair dedikodular bir süredir etrafta dolaşıyordu. Bu dedikoduların doğruluğu sonunda onaylandı. Apple’ın geliştirici konferansı WWDC’nin açılış etkinliğinde Amazon Prime Video Apple TV uygulamasının 2017 sona ermeden yayınlanacağı açıklandı.

Söz konusu duyuru sahnede Apple CEO’su Tim Cook tarafından yapıldı. Bu, Cupertino merkezli şirketin WWDC 2017 açılış etkinliğinde verdiği tvOS ile ilgili tek haber oldu. Amazon da Amazon Video hesabından paylaştığı bir tweet ile servisin Apple’ın TV uygulamasına da entegre olacağını açıkladı.

En guclu mac... imac Pro tanitildi. 27 inc mac ile ayni tasarima sahip. su ana kadar yapilan en guclu Mac. 18 cekirdek Xeon islemci kullaniyor. Radeon Vega ekran yongasina sahip. Cift fanli ozel sogutma da yer aliyor. 128 GB ECC bellek. 4 TB SSD. 4 adet Thunderbolt girisi.

IMAC PRO'nun fiyatı 5000 dolardan başlıyor.

Watchos, TVOS, IOS11 ve MacOS High Sierra sürümleri son baharda yayınlanacak. Geliştirici sürümleri ise bugün yayına veriliyor.

IOS 11'in ilk görüntüsü ortaya çıktı.

Yuna Soerianto... Avustralyalı 6 yaşındaki çocuk, iki oyun gelistirip App Store'a uygulamalarini yayınlatmayı başardı. Diğer yandan Masako Wakamiya ise 81 yaşında ve kendi uygulamasını yapan dünyanın en yaşlı insani olma özelliğini taşıyor. Her iki ismin uygulamalari da App Store'da yayında. Tim Cook bu iki ismi örnek göstererek 'uygulama gelistirmenin yaşı yok' mesajını verdi.

180 MİLYAR DOWNLOAD, 70 MİLYAR DOLAR KAZANÇ

App Store'dan bugüne dek 180 milyar kez uygulama indirildi. 70 milyar dolar da uygulamalar için harcandı.

YENİ IPAD PRO TANITILDI

10.5 inç ekrana sahip olan yeni iPad Pro'da A10x 6 çekirdek işlemci kullanılıyor. Önceki iPad'e kiyasla yüzde 30 oranında grafik yongası ve işlemcisi daha hızlı.

10 saat batarya ömrü, 12 MP arka kamera, 4K video çekimi, 7 MP FaceTime HD kamera, retina flaş...

12.9 inç ve 10.5 inç olmak uzere iki yeni iPad Pro bugün gün yüzüne çıktı. 10.5 inç'lik modelin fiyati 649 dolardan, 12.9 inçlik dev model ise 799 dolardan başlıyor.

"Files" yani Dosyalar uygulaması sayesinde bundan sonra kullanıcıların farklı farklı içerikleri, belgeleri bir klasör içinde tutulacak.

YENİ IPHONE GELECEK Mİ?

Etkinlikte yeni bir iPhone modeli veya Apple Watch modeli tanıtılmadı. Beklenti her yıl oldugu gibi yeni cihazlarin Eylül ayında ortaya çıkması yönünde.

APPLE'DAN YENİ HOPARLÖR: HOMEPOD

Apple, WWDC etkinliğinde yeni hoparlörünü de duyurdu.

Homepod, Siri ile çalışabiliyor, 6 farklı mikrofon bölmesi var. Siri'ye neler sorabiliriz? Örneğin 1980'lerin en popüler pop şarkısı? Homepod da Siri'den aldığı direktifle söz konusu şarkıyı Apple Music'i kullanarak çalsın. Ya da Panama'da saat kaç sorun, Siri yine cevabı versin. Siz "Hey Siri" diyene kadar Homepod sesinizi dinlemiyor, kaydetmiyor Apple'a sesinizi göndermiyor.

Homepod, 349 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.