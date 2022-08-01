Apple, Netflix’i satın alabilir

Apple CEO’su Tim Cook, yatırımcılarla yaptığı toplantıda 'Netflix’i satın almak' gibi büyük satın alma hamlelerine açık olduklarını söyledi.

Apple, 2022 mali yılı üçüncü çeyrek kazanç raporunu yayınladı. Şirketin CEO’su Tim Cook yatırımcılarla yaptığı toplantıda, Apple’ın hizmet işini daha da genişletmek için “dış ürünler” satın almakla ilgilenip ilgilenmedikleri sorusuna olumlu yanıt verirken, bu tip büyük satın alma hamlelerine açık olduklarını belirtti.

Kayıp Rıhtım'ın Giz China'dan aktardığı habere göre, Cook, Apple’ın stratejisi hakkında ayrıntılı bir bilgi vermedi ancak potansiyel satın almalar için pazarı sürekli olarak izlediklerini ve Apple için mantıklı olacaksa büyük bir şirketi satın almayı reddetmediklerini söyledi. Daha küçük şirketleri satın almaya odaklanmaya devam ettiklerini belirten Cook, şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman arıyoruz ve kendimize soruyoruz: Bu hamle stratejimize uygun mu? Asla satın almak için satın almayacağız ve asla sadece gelirlerimizi artırmak için satın almayacağız. Şimdiye kadar, ölçek karşılaştırmaları yaptık. Küçük markalar ve insan kaynakları. Ancak gelecekteki olasılıkları göz ardı etmiyorum, her zaman piyasayı takip ediyoruz."

APPLE TV+'A NE OLACAK?

Kasım 2019’da piyasaya giriş yapan Apple TV+, birçok orijinal içeriği bünyesinde bulunduruyor ve birçok ülkede yayın yapıyor. Apple'ın Netflix gibi bir dijital yayın platformunu bünyesine katarsa Apple TV+’ın akıbetinin ne olacağı henüz bilinmiyor.