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Apple televizyon işine giriyor

Apple televizyon işine giriyor
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Teknoloji devi Apple'ın kendi televizyonu üretmek için çalışmalara başladığı iddia edildi.

Apple kendi televizyonunu üretmeyi planlayarak direkt Samsung ve LG gibi şirketlere rakip olacak. Mark Gurman'ın ortaya attığı yeni iddiaya göre Apple, televizyon üretmeyi planlıyor. Bu fikir Apple için aslında çok da yeni değil. Daha önce medyada 2009 yılında benzer iddialar dolanmıştı ancak sonuçta Apple imzalı bir televizyon görmemiştik. 

APPLE TELEVİZYON ÜRETMEK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYOR OLABİLİR

İddianın ayrıntılarına baktığımızda ise eğer gerçek olacaksa, karşımıza Apple'ın kendi imzasını taşıyan bir televizyon seti olarak çıkacak. 

Akıllı ev ürünlerine odaklanan Apple, bu kapsamda duvara monte edilen başka bir akıllı ev ürünü üzerinde de çalışıyor. Gurman'a göre bu duvara monte edilen sistem başarılı olursa, Apple TV seti de karşımıza çıkabilir.

Etiketler apple televizyon
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