Apple Türkiye'den bir büyük zam daha!

Apple Türkiye'den bir ayda ikinci zam geldi. Geçen ay kurdaki sert hareketler sonrası yüzde 20-25 zamlanan Apple ürünleri bugün itibarıyla yüzde 40 daha zamlanmış oldu.

Kasım ayı sonunda ürünlerine yüzde 20-25 aralığında zam yapan Apple, bugün itibarıyla yüzde 40’lık bir zam daha yaptı.

Dolar/TL kurunun 17’ye çıkmasıyla birlikte fiyatlarda yapılan artış, ikinci bir dolar zammı yapıldığını ortaya koydu.

Apple Türkiye yetkililerinin sozcu.com.tr’ye verdiği bilgiye göre, zam yapıldığına yönelik resmi bir açıklama yok. Ancak şirketin resmi internet sitesindeki bugünkü satış fiyatları önceki günlerle kıyaslandığında yapılan zam oranları ortaya çıkıyor.

EN UCUZ TELEFON 10 BİN TL’Yİ AŞTI

Buna göre, bazı ürünlerin son iki ayda yüzde 86 zamlandığı görülüyor.

1,5-2 ay önce 7 bin 500 TL olan Iphone 11, geçen ayki kur zammıyla 12 bin liraya çıkmıştı. 18 Aralık itibarıyla yapılan son zamla birlikte 14 bin liraya çıktı. Yani bir ay içinde yüzde 16.6, iki ayda da yüzde 86.6 zamlanmış oldu.

Fiyatı itibarıyla ‘Apple’nin en ucuz telefonu’ olan iPhone SE ise yüzde 40 zamlanarak 10 bin 500 liraya yükseldi.

Şirketin son çıkardığı telefon olan iPhone Pro Max’ın en pahalı versiyonu ise bir ay içinde yüzde 42 zamlanarak 42 bin TL’ye yükseldi.

Geçen yıl bu dönemlerde 9 bin TL’ye alınabilen 13 inç Macbook Air fiyatı ise, şu anda 20 bin TL’ye ulaştı.