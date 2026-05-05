  3. Apple Türkiye'den zam yağmuru! En ucuzu 85 bin TL, en pahalısı 200 bin TL'ye dayandı

Güncelleme:

Apple Türkiye, iPhone 17 serisi başta olmak üzere popüler ürün grubunda fiyat artışına gitti. iPhone 17, iPhone Air ve Pro modellerinin yanı sıra AirPods fiyatları da zamlandı.

Teknoloji devi Apple, Türkiye pazarındaki ürünleri için beklenen zammı bugün fiyatlarına yansıttı.

Yeni zamla birlikte iPhone 17 serisinin tüm modellerinde ve popüler kulaklık modellerinde yaklaşık yüzde 10 oranında artış yaşandı. 

Giriş Seviyesi iPhone 17 Artık 85 Bin Lira

Sınırında Yapılan güncelleme ile serinin standart modeli olan iPhone 17 (128 GB) fiyatı, 77.999 TL’den 84.999 TL’ye yükseldi. Serinin en çok merak edilen ve ince tasarımıyla öne çıkan modeli iPhone Air (256 GB) ise 97.999 TL’den 107.999 TL seviyesine ulaştı.

Pro ve Pro Max Modellerinde 130 Bin TL Barajı Aşılmak Üzere

Profesyonel kullanıcıların tercihi olan Pro serisinde de rakamlar yukarı yönlü değişti. iPhone 17 Pro (256 GB) modelinin yeni fiyatı 119.999 TL olurken, serinin en güçlüsü iPhone 17 Pro Max (256 GB) tam 13 bin liralık artışla 132.999 TL’ye fırladı.

Özellikle en yüksek depolama kapasitesine sahip olan 2 TB hafızalı iPhone 17 Pro Max modeli, 189 bin TL’lik fiyatıyla serinin en pahalı seçeneği haline geldi.

Sadece Telefonlar Değil, AirPods Modelleri de Zamlandı

Apple’ın aksesuar kanadında da fiyatlar güncellendi. Yeni listeye göre:

AirPods Pro 3: 13.999 TL'den 15.499 TL'ye,
AirPods 4: 7.999 TL'den 8.999 TL'ye yükseldi.

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren yeni fiyatların ardından, Apple mağazaları ve yetkili satıcılardaki etiketler de değiştirilmeye başlandı.

 

Etiketler apple zam iPhone 17 iPhone 17 fiyatı iPhone 17 Pro Max zamlı fiyat iPhone Air Türkiye fiyatı Apple Türkiye AirPods Pro 3 teknoloji iPhone 17e zam
