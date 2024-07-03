  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Apple üç modelinin daha fişini çekti

Apple üç modelinin daha fişini çekti

Apple üç modelinin daha fişini çekti
Güncelleme:

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2017 yılında piyasaya sürdüğü iPhone X modeli ile birlikte 1. nesil HomePod ve AirPods cihazlarının eski ürün listesine eklendiğini duyurdu.

Apple,  iPhoneX modeliyle birlikte 2 ürününü daha "vintage" (eski) ürünler listesine ekledi. 

ABD'li teknoloji devi eski ürünler için donanım hizmetlerini durduruyor ve servis sağlayıcılar eski ürünler için parça sipariş edemiyor.

Apple böylelikle eski ürünlerin servis ve bakım maliyetlerini azaltıp şirketin kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlıyor.

5 YILLIK ÜRÜNLER ESKİ LİSTESİNE EKLENİYOR

Apple'a göre bir cihaz, 5 yıldan daha uzun ve 7 yıldan daha kısa bir süre önce satış için dağıtımı durdurulduğunda eski ürün listesine ekleniyor.

Bu nedenle iPhone X, artık Apple'dan hiçbir şekilde destek alamayacak.

Öte yandan Apple, iPhone X modelleriyle birlikte 1. nesil HomePod ve AirPods cihazlarını da vintage listesine ekledi.

Apple'ın vintage listesinde yer alan eski ürünler şöyle;

iPhone 4
iPhone 5
iPhone 6
iPhone SE
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone X

Etiketler apple eski ürünler iphone x HomePod airpods
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
CHP belediyelerden tüm emekliler için Emekli Halk Kart müjdesi CHP belediyelerden tüm emekliler için Emekli Halk Kart müjdesi Polis, öğretmen, doktor... Zamlı memur maaşları tek tek hesaplandı Polis, öğretmen, doktor... Zamlı memur maaşları tek tek hesaplandı İşte yeni vergi paketinin son hali: Bazı düzenlemeler rafa kalktı İşte yeni vergi paketinin son hali: Bazı düzenlemeler rafa kalktı Enflasyon sonrası Temmuz 2024 kira zam oranı belli oldu Enflasyon sonrası Temmuz 2024 kira zam oranı belli oldu Tüfekli, satırlı zorbaya meydan dayağı Tüfekli, satırlı zorbaya meydan dayağı Üniversite harçlarına zam geldi Üniversite harçlarına zam geldi Kabine revizyonu devam edecek: Sırada o isimler var... Kabine revizyonu devam edecek: Sırada o isimler var... Türkiye'nin zafer gecesi: Avusturya'yı devirdik, Çeyrek Final'deyiz Türkiye'nin zafer gecesi: Avusturya'yı devirdik, Çeyrek Final'deyiz Tüm dünya Mert Günok'un bu uçuşunu konuşuyor Tüm dünya Mert Günok'un bu uçuşunu konuşuyor ENAG, Haziran 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG, Haziran 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı
Kavurucu sıcaklara mola: Sağanak yağışlar geliyor Kavurucu sıcaklara mola: Sağanak yağışlar geliyor Haziran enflasyonu açıklandı Haziran enflasyonu açıklandı